Arka Sokaklar dizisine bomba isim! Yeni iddia ortalığı birbirine kattı! Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban yerine kim gelecek?
Yaz sezonunun yaşandığı şu günlerde televizyon dizilerinin yeni sezona ne zaman, kimlerle başlayacağı merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. Kanal D'nin uzun yıllardır ilgiyle izlenen fenomen dizisi Arka Sokaklar'a transfer olacak bir isim gündemde büyük etki yarattı. Yeni iddia ortalığı birbirine kattı ve bomba ismin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Sezon finalinde çocuklarıyla birlikte diziden ayrılan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban yerine kim gelecek? İşte o iddianın detayları...
20.07.2021 18:36
- Son Güncelleme: 20.07.2021 18:38
2006 yılından bu yana yayınlanan uzun soluklu dizi Arka Sokaklar'da sular durulmuyor. Yeni sezonda Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın yer almayacağı ve diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Ayrılık sonrası boşluğun ise farklı bir isimle doldurulacağı iddiaları gündemde dolaşıyor. Peki Arka Sokaklar'da yeni sezon izlenecek olan oyuncu kim? Daha önce pek çok dizi ve film projelerinde de rol alarak kendisine hayran bırakmıştı. İşte ayrıntılar…
İddialara göre Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın yeni sezonda olmayacağı haberi, izleyicileri üzdü.
Bu boşluğu kapatmak isteyen 'Arka Sokaklar' yapım ekibi, çalışmalara başladı. Hüsnü Çoban'ın yerini doldurmak isteyen ekip, birçok isimle görüşmeye başladı.