Arka Sokaklar dizisine bomba isim! Yeni iddia ortalığı birbirine kattı! Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban yerine kim gelecek?

2006 yılından bu yana yayınlanan uzun soluklu dizi Arka Sokaklar'da sular durulmuyor. Yeni sezonda Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın yer almayacağı ve diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Ayrılık sonrası boşluğun ise farklı bir isimle doldurulacağı iddiaları gündemde dolaşıyor. Peki Arka Sokaklar'da yeni sezon izlenecek olan oyuncu kim? Daha önce pek çok dizi ve film projelerinde de rol alarak kendisine hayran bırakmıştı. İşte ayrıntılar…