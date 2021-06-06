Vav TV İzle

EDHO’da şaşırtan ayrılık! Yeni sezonda kadroda olmayacak! EDHO sezon finalinde izleyiciler sürprizler bekliyor...

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi EDHO'da şaşırtan ayrılık. Salı akşamları yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin oyuncu kadrosundan biri eksiliyor ve yeni sezonda kadroda olmayacak. Peki bu isim kim? Yaza girmişten sezon finaline de adım adım yaklaşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşanan olayların heyecan dozu gitgide artmaya başladı. EDHO sezon finalinde izleyiciler sürprizler bekliyor, Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaptığı açıklama ile heyecanlandırdı. İşte EDHO'ya veda eden o isim…

06.06.2021 15:20 - Son Güncelleme: 07.06.2021 12:21
EDHO’da şaşırtan ayrılık! Yeni sezonda kadroda olmayacak! EDHO sezon finalinde izleyiciler sürprizler bekliyor...

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi EDHO'da şaşırtan ayrılık. Salı akşamları yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin oyuncu kadrosundan biri eksiliyor ve yeni sezonda kadroda olmayacak. Peki bu isim kim? Yaza girmişten sezon finaline de adım adım yaklaşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşanan olayların heyecan dozu gitgide artmaya başladı. EDHO sezon finalinde izleyiciler sürprizler bekliyor, Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaptığı açıklama ile heyecanlandırdı. İşte EDHO'ya veda eden o isim…

EDHO 198. bölüm fragmanı videosunu izle!

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO’da şaşırtan ayrılık! Yeni sezonda kadroda olmayacak! EDHO sezon finalinde izleyiciler sürprizler bekliyor...

Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile her Salı akşamı ATV'de ekrana gelen ve heyecan dolu sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sezon finaline az bir zaman kala heyecan dorukta. Dizinin sezon finalinden önce ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor, yine bir isim dizinin kadrosundan ayrılmaya hazırlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO'da şaşırtan ayrılık izleyicileri oldukça meraklandırdı. Peki EDHO yeni sezonda olmayacak isim kim? İşte ayrıntılar…

EDHO’da şaşırtan ayrılık! Yeni sezonda kadroda olmayacak! EDHO sezon finalinde izleyiciler sürprizler bekliyor...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi sezon finali için gün sayıyor. Dizinin 200. bölümde yapması planlanan sezon finali bir hafta öne alındı.

EDHO’da şaşırtan ayrılık! Yeni sezonda kadroda olmayacak! EDHO sezon finalinde izleyiciler sürprizler bekliyor...

EDHO'YA VEDA EDİYOR!

Öte yandan sonbaharda 200. bölümle 7. sezonunu açacak olan diziye konuk oyuncu olan usta oyuncu Ali İpin Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre veda ediyor.

EDHO’da şaşırtan ayrılık! Yeni sezonda kadroda olmayacak! EDHO sezon finalinde izleyiciler sürprizler bekliyor...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 199. bölümde sezon finali yaparak araya gidecek. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, yeni sezon için şimdiden büyük heyecan duyduklarını ifade ederek izleyiciyi çeşitli sürprizlerin beklediğini açıklamıştı.

EDHO 198. bölüm fragmanı videosunu izle!