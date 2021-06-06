EDHO’da şaşırtan ayrılık! Yeni sezonda kadroda olmayacak! EDHO sezon finalinde izleyiciler sürprizler bekliyor...
ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi EDHO'da şaşırtan ayrılık. Salı akşamları yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin oyuncu kadrosundan biri eksiliyor ve yeni sezonda kadroda olmayacak. Peki bu isim kim? Yaza girmişten sezon finaline de adım adım yaklaşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşanan olayların heyecan dozu gitgide artmaya başladı. EDHO sezon finalinde izleyiciler sürprizler bekliyor, Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaptığı açıklama ile heyecanlandırdı. İşte EDHO'ya veda eden o isim…
ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi EDHO'da şaşırtan ayrılık. Salı akşamları yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin oyuncu kadrosundan biri eksiliyor ve yeni sezonda kadroda olmayacak. Peki bu isim kim? Yaza girmişten sezon finaline de adım adım yaklaşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşanan olayların heyecan dozu gitgide artmaya başladı. EDHO sezon finalinde izleyiciler sürprizler bekliyor, Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaptığı açıklama ile heyecanlandırdı. İşte EDHO'ya veda eden o isim…
EDHO 198. bölüm fragmanı videosunu izle!
Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile her Salı akşamı ATV'de ekrana gelen ve heyecan dolu sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sezon finaline az bir zaman kala heyecan dorukta. Dizinin sezon finalinden önce ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor, yine bir isim dizinin kadrosundan ayrılmaya hazırlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO'da şaşırtan ayrılık izleyicileri oldukça meraklandırdı. Peki EDHO yeni sezonda olmayacak isim kim? İşte ayrıntılar…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 199. bölümde sezon finali yaparak araya gidecek. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, yeni sezon için şimdiden büyük heyecan duyduklarını ifade ederek izleyiciyi çeşitli sürprizlerin beklediğini açıklamıştı.
EDHO 198. bölüm fragmanı videosunu izle!