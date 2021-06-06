EDHO’da şaşırtan ayrılık! Yeni sezonda kadroda olmayacak! EDHO sezon finalinde izleyiciler sürprizler bekliyor...

Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile her Salı akşamı ATV'de ekrana gelen ve heyecan dolu sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sezon finaline az bir zaman kala heyecan dorukta. Dizinin sezon finalinden önce ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor, yine bir isim dizinin kadrosundan ayrılmaya hazırlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO'da şaşırtan ayrılık izleyicileri oldukça meraklandırdı. Peki EDHO yeni sezonda olmayacak isim kim? İşte ayrıntılar…