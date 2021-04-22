Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümde nefesler tutuldu! Demir’in silahından çıkan kurşun sesi tüm Çukurova’da yankılanacak
Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 92. bölümüyle reytingleri alt üst eden dizide Fekeli'nin Demir tarafından vurulması izleyiciyi şoke etti. Peki, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı toprakların hikayesi ile izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin 93. yeni bölümünde neler yaşanacak? Çarşıdaki konuşmalara şahit olan duyan Züleyha ne yapacak? Demir'in kendisini bir kez daha terslemesiyle çileden çıkan Ümit, nasıl bir yol izleyecek? İşte Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümden ipuçları…
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', üç sezondur reytinglerin zirvesinde yer alıyor. Başrollerini Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık'ın üstlendiği dizi, sürükleyici hikayesiyle her hafta izleyiciyi ekran başına kilitliyor.
FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR
Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.