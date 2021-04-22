RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümde nefesler tutuldu! Demir’in silahından çıkan kurşun sesi tüm Çukurova’da yankılanacak

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 92. bölümüyle reytingleri alt üst eden dizide Fekeli'nin Demir tarafından vurulması izleyiciyi şoke etti. Peki, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı toprakların hikayesi ile izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin 93. yeni bölümünde neler yaşanacak? Çarşıdaki konuşmalara şahit olan duyan Züleyha ne yapacak? Demir'in kendisini bir kez daha terslemesiyle çileden çıkan Ümit, nasıl bir yol izleyecek? İşte Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümden ipuçları…

22.04.2021 08:58 - Son Güncelleme: 22.04.2021 08:58
Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümde nefesler tutuldu! Demir’in silahından çıkan kurşun sesi tüm Çukurova’da yankılanacak

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', üç sezondur reytinglerin zirvesinde yer alıyor. Başrollerini Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık'ın üstlendiği dizi, sürükleyici hikayesiyle her hafta izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

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Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümde nefesler tutuldu! Demir’in silahından çıkan kurşun sesi tüm Çukurova’da yankılanacak

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 93. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Son bölümüyle de izleyicisinden tam not alan dizinin 93. bölümünde Demir Yaman'ın silahından çıkan kurşunun sesi adeta tüm Çukurova'da yankılanacak!

Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümde nefesler tutuldu! Demir’in silahından çıkan kurşun sesi tüm Çukurova’da yankılanacak

DEMİR FEKELİ'Yİ VURDU! ŞİMDİ NE OLACAK?
Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz!

Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümde nefesler tutuldu! Demir’in silahından çıkan kurşun sesi tüm Çukurova’da yankılanacak

Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!

Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümde nefesler tutuldu! Demir’in silahından çıkan kurşun sesi tüm Çukurova’da yankılanacak

FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR
Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.