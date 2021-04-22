Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümde nefesler tutuldu! Demir’in silahından çıkan kurşun sesi tüm Çukurova’da yankılanacak

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 92. bölümüyle reytingleri alt üst eden dizide Fekeli'nin Demir tarafından vurulması izleyiciyi şoke etti. Peki, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı toprakların hikayesi ile izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin 93. yeni bölümünde neler yaşanacak? Çarşıdaki konuşmalara şahit olan duyan Züleyha ne yapacak? Demir'in kendisini bir kez daha terslemesiyle çileden çıkan Ümit, nasıl bir yol izleyecek? İşte Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümden ipuçları…

22.04.2021 08:58 - Son Güncelleme: 22.04.2021 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





