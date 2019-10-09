Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm: Yeni Züleyha herkesi şaşkına çeviriyor!

Demir cezaevindeyken gitmeyeceğine söz veren Züleyha, evin hanımı olmaya kararlı. Cezaevine Demir'i ziyarete de gidiyor, Demir'in kurtulması için savcı ile de konuşuyor. Züleyha'ya hiç güvenmese de Hünkar da Demir'in telkiniyle yasakların bir kısmını kaldırıyor. Ama elbette Saniye'nin gözünü Züleyha'dan asla ayırmamasını da tembihliyor.