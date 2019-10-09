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Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm: Yeni Züleyha herkesi şaşkına çeviriyor!

Bir Zamanlar Çukurova Atv ekranlarında yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova 39. bölümde, Demir'e verdiği sözden sonra çiftlikte isyan bayrağını açan Züleyha, Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor! Yılmaz ile Müjgan ayrılıyor mu? Züleyha Yılmaz ile birlikte kaçacak mı? İşte Perşembe günlerinin vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...

09.10.2019 11:08 - Son Güncelleme: 09.10.2019 11:08
Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm: Yeni Züleyha herkesi şaşkına çeviriyor!

YENİ ZÜLEYHA HÜNKAR'I ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR!

Demir'e verdiği sözden sonra çiftlikte isyan bayrağını açan Züleyha, Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm: Yeni Züleyha herkesi şaşkına çeviriyor!

Demir cezaevindeyken gitmeyeceğine söz veren Züleyha, evin hanımı olmaya kararlı. Cezaevine Demir'i ziyarete de gidiyor, Demir'in kurtulması için savcı ile de konuşuyor. Züleyha'ya hiç güvenmese de Hünkar da Demir'in telkiniyle yasakların bir kısmını kaldırıyor. Ama elbette Saniye'nin gözünü Züleyha'dan asla ayırmamasını da tembihliyor.

Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm: Yeni Züleyha herkesi şaşkına çeviriyor!

BEHİCE ARTIK FEKELİ KONAĞI'NDA

Fekeli, maalesef İstanbul'dan Adana'ya Prof. Dr. Behzat Hekimoğlu'nun kendini vurduğu haberini vermek zorunda kalıyor. Müjgan ve Yılmaz apar topar İstanbul'a giderler ve dönüşlerinde Behice'yi de yanlarında getirirler.

Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm: Yeni Züleyha herkesi şaşkına çeviriyor!

Hala hanım Behice, yeğeni Müjgan'a Yılmaz'ı çok beğendiğini, Fekeli'yi ise tipik Anadolulu bulduğunu söyler. Ama bu bakış açısı, onu Fekeli ile baş başa sohbetleri sevmesinden alıkoymayacak gibidir!

Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm: Yeni Züleyha herkesi şaşkına çeviriyor!

VE HÜNKAR ŞERMİN'İ BULUR… DEMİR'İN KADERİ ŞERMİN'İN İKİ DUDAĞI ARASINDA!

Şermin'i ifadesini değiştirmesi için Adana ve civarında göz açtırmadan aratan Hünkar, nihayet onu hamam sefası esnasında bulur! Şermin, kendisine yapacakları bir şey kalmadığını ve artık Yamanlardan korkmadığını söylese de Hünkar, içten içe gözünü korkutmayı başarmıştır.

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