Türkiye Kardeşlerim’i izledi yine zirveye yerleşti! Son bölüm yürek parçaladı işte Kardeşim 21. bölümde yaşanılanlar...
Türkiye Kardeşlerim'i izledi yine zirveye yerleşti! Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitlerken 'Unutma Beni' etiketiyle sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasında yer aldı. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Kardeşlerim, yayınlanan 21. bölümüyle Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Peki atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de neler yaşandı? İşte detaylar...
26.09.2021 11:34
- Son Güncelleme: 26.09.2021 11:34
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim,
Tüm Kişiler'de %7,46 izlenme oranı ve %21,03 izlenme payı alarak birinci oldu.
KARDEŞLERİM 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kadir, paraları Cemile'nin çaldığını saklar. Paraları çalınan Kardeşler yine birbirlerine tutunurlar. Her şeyden habersiz olan kardeşler para kazanmak için birlik olur. Lokantayı açmak bir başka bahara kalırken aldıkları sandalyeler başka bir işe yarar. Şengül, para kazanmak için evine bahçesinde sünnet düğünü organizasyonuna girer.