Türkiye Kardeşlerim’i izledi yine zirveye yerleşti! Son bölüm yürek parçaladı işte Kardeşim 21. bölümde yaşanılanlar...

KARDEŞLERİM 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadir, paraları Cemile'nin çaldığını saklar. Paraları çalınan Kardeşler yine birbirlerine tutunurlar. Her şeyden habersiz olan kardeşler para kazanmak için birlik olur. Lokantayı açmak bir başka bahara kalırken aldıkları sandalyeler başka bir işe yarar. Şengül, para kazanmak için evine bahçesinde sünnet düğünü organizasyonuna girer.