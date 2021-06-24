Kuruluş Osman’da beklenen oldu: Osman Bey veliahdına kavuştu! Oğlu Orhan’ı kucağına aldı
Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın ikinci sezon finali seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 64'üncü bölümünde, Bizans karşısında kazandığı büyük zaferle uç bölgesindeki Türk hakimiyetini sağlamlaştıran Osman Bey, nihayet veliahtına kavuştu. Oğluna Orhan adını veren Osman Bey'in velihatına kavuştuğu sahne izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte o sahne…
24.06.2021 00:02
- Son Güncelleme: 24.06.2021 00:02