Vav TV İzle

Kuruluş Osman’da beklenen oldu: Osman Bey veliahdına kavuştu! Oğlu Orhan’ı kucağına aldı

Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın ikinci sezon finali seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 64'üncü bölümünde, Bizans karşısında kazandığı büyük zaferle uç bölgesindeki Türk hakimiyetini sağlamlaştıran Osman Bey, nihayet veliahtına kavuştu. Oğluna Orhan adını veren Osman Bey'in velihatına kavuştuğu sahne izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte o sahne…

24.06.2021 00:02 - Son Güncelleme: 24.06.2021 00:02
Kuruluş Osman’da beklenen oldu: Osman Bey veliahdına kavuştu! Oğlu Orhan’ı kucağına aldı

Osman Bey'in Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferin üzerinden altı ay geçmişken tüm Kayı Obası'nın merakla beklediği haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman’da beklenen oldu: Osman Bey veliahdına kavuştu! Oğlu Orhan’ı kucağına aldı

Malhun Hatun'un doğum sancılarının başlaması ile derhal Söğüt'teki Osman Bey'e haber verildi.

Kuruluş Osman’da beklenen oldu: Osman Bey veliahdına kavuştu! Oğlu Orhan’ı kucağına aldı

Bala Hatun, ebe hatunlarla birlikte Malhun Hatun'un başından bir an ayrılmazken, "Oğlun sağ salim doğdu Osman Bey. Anası da kendi de iyidir" sözleriyle Osman Bey'e müjdeyi bizzat verdi.

Kuruluş Osman’da beklenen oldu: Osman Bey veliahdına kavuştu! Oğlu Orhan’ı kucağına aldı

Oğlunu görünce hayli duygulanan Osman Bey, "Bana sadece bir oğul değil, cihanı verdin Malhun Hatun. Müsaade edersen, adını nice şehirler fetheden, şehirler kuran, adaletle hükmeden Orhan koymak isterim" dedi.

Kuruluş Osman’da beklenen oldu: Osman Bey veliahdına kavuştu! Oğlu Orhan’ı kucağına aldı

Oğlunun sağ kulağına eğilip ezan okuyan ve sol kulağına adını bahşeden Osman Bey, "Oğul ey oğul… Adını baban Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey vermiştir. Yaşını da Allah versin. Gökte melekler yerde kullar bilsin ki gayrı adın Orhan'dır" dedi.