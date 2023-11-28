Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer aylarca evli kalmışlar...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı! Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başarılı başrolü Oktay Kaynarca'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ebru Özkan ile partner olan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Oktay Kaynarca evli mi?", "Oktay Kaynarca'nın eski eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Oktay Kaynarca'nın aylarca evli kaldığı eski eşi...