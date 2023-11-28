Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer aylarca evli kalmışlar...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı! Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başarılı başrolü Oktay Kaynarca'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ebru Özkan ile partner olan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Oktay Kaynarca evli mi?", "Oktay Kaynarca'nın eski eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Oktay Kaynarca'nın aylarca evli kaldığı eski eşi...
ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir karakterini canlandıran Oktay Kaynarca2nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
1965 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Oktay Kaynarca, aslen Malatyalıdır. Annesi ve babası Almanya'da çalıştığı için İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan babaannesinin yanında büyüyen oyuncu, Üsküdar Lisesi'nde başladığı ortaöğrenimini Hopa Lisesi'nde tamamladı.
Bir fabrikada elektrikçi olarak çalışan Kaynarca, bu sırada konservatuvar sınavlarına hazırlandı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Ana Bilim Dalı'nda oyunculuk eğitimi aldı.