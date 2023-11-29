Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un annesini görenin nutku tutuldu! Berk Oktay’ın kayınvalidesine bakın...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, başarılı performansı kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise annesiyle gündeme geldi. Berk Oktay ile mutlu bir evlilik sürdüren Atiksoy'un annesini görenler hayran kaldı. Öte yandan Atiksoy'un annesi ile kayınvalidesinin benzerlikleri şoke etti. Atiksoy'un "İnşallah kardeş değilsinizdir" sözleri ise tekrar gündem oldu. İşte güzeller güzeli annesi...