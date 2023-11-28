SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar! Nazmiye'nin yalanı ortaya çıktı: Ablamı öldürecek...

Bursa'da çocuğunu almak için evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Nevrigül Alan'ın cansız bedeni, 47. günde bir çiftçi tarafından zeytinlikte bulunmuştu. Yakınları Nevrigül Alan'ın öldürüldüğünü iddia ederek, intihar süsü verilmiş olunabileceğini iddia etti. Programın bugünkü bölümünde Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümünde yeni gelişmeler yaşandı. Genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili bildiklerini anlatmak için yayına telefonla bağlanan bir izleyicinin şantaj iddiası dikkat çekerken başka bir izleyicinin dedikleri ise Nazmiye'nin stüdyoyu terk etmesine sebep oldu.