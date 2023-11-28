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SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar! Nazmiye'nin yalanı ortaya çıktı: Ablamı öldürecek...

Bursa'da çocuğunu almak için evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Nevrigül Alan'ın cansız bedeni, 47. günde bir çiftçi tarafından zeytinlikte bulunmuştu. Yakınları Nevrigül Alan'ın öldürüldüğünü iddia ederek, intihar süsü verilmiş olunabileceğini iddia etti. Programın bugünkü bölümünde Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümünde yeni gelişmeler yaşandı. Genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili bildiklerini anlatmak için yayına telefonla bağlanan bir izleyicinin şantaj iddiası dikkat çekerken başka bir izleyicinin dedikleri ise Nazmiye'nin stüdyoyu terk etmesine sebep oldu.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 15:46 Güncelleme 28 Kasım 2023, 15:47
SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan’ın ölümüyle ilgili yeni detaylar! Nazmiye’nin yalanı ortaya çıktı: Ablamı öldürecek... 1

Bursa'da zeytin ağacında asılı halde bulunan ve intihar süsü verildiği düşünülen Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümünde yeni gelişmeler yaşandı. Nevrigül ve Nazmiye'nin annesi Nazmiye'ye ''Bildiklerini anlat kızım. Bu dosyanın bu şekilde kapanmasını istemiyorum'' diyerek isyan etti.

SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan’ın ölümüyle ilgili yeni detaylar! Nazmiye’nin yalanı ortaya çıktı: Ablamı öldürecek... 2

Yayına gelen teyze ise Nazmiye'nin cenaze evinde Doğan'dan ve Doğan'ın patronundan şüphelendiğini söyledi.

SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan’ın ölümüyle ilgili yeni detaylar! Nazmiye’nin yalanı ortaya çıktı: Ablamı öldürecek... 3

ADAMLARIN VİDEOLARINI ÇEKİYORLARDI

Telefonla yayına bağlanan bir izleyici ise Nevrigül'ün şüpheli ölümüyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümüyle ilgili şantaj iddiasında bulunan izleyici, ''Beraber oldukları adamların videolarını çekip para almak için şantaj yapıyorlar'' dedi. Nazmiye'ye seslenen izleyici, ''Ablan gitti geri gelmeyecek ama yeğenlerin için doğruları söyle. Sen her şeyi biliyorsun.'' dedi.

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