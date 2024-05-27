Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı 'şov başlıyor' diyerek stüdyoyu kırdı geçirdi!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde Hakan Demir isimli yarışmacı, hareketleriyle hem izleyicileri, hem de ünlü sunucuyu kırdı geçirdi. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, soruya verdiği cevap sonrası 'şov başlıyor' dedi ama mutluluğu kısa sürdü. Yarışmacı ikinci baraj sorusuna gelemeden öyle bir soruda elendi ki… İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...