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Ailesinden gizli doğum yaptı 'ameliyat oldum' dedi! Esra Erol'da bebek satışı skandalı! Çocuğunu çöpe mi atacaktı?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, reyting rekorlarını altüst etmeye devam ediyor. 28 Mayıs tarihli programında, izleyenleri şoke eden bir olay ele alındı. 8 yıldır büyüttüğü çocuğu biyolojik annesi Neslihan'ın geri almak istediğini söyleyen Sabiha Hanım, anlattıklarıyla herkesi derinden etkiledi. Sabiha Dönmez, "Doğuran annesi çocuğu çöpe atacaktı, ben alıp büyüttüm. Şimdi ise o çocuğu benden aldı," diyerek yaşadığı acıyı paylaştı ve "Doğuran mı anne, büyüten mi?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Ayrıca, biyolojik anne Neslihan'ın ikinci çocuğunu internetten sattığı iddiası büyük yankı uyandırdı. İşte Esra Erol'un son bölümünde yaşananlar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 11:30 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 11:29
Ailesinden gizli doğum yaptı ’ameliyat oldum’ dedi! Esra Erol’da bebek satışı skandalı! Çocuğunu çöpe mi atacaktı? 1

ATV'nin reyting rekorları kıran programı Esra Erol'da haftaiçi hergün izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

Ailesinden gizli doğum yaptı ’ameliyat oldum’ dedi! Esra Erol’da bebek satışı skandalı! Çocuğunu çöpe mi atacaktı? 2

Bugün programa Sabiha Hanım'ın anlattıkları damga vurdu. "Doğuran annesi çöpe atacaktı ben alıp büyüttüm şimdi o çocuğu benden aldı." diyen Sabiha Hanım akıllara bir kez daha Doğuran mı anne? Büyüten mi? sorusunu akıllara getirdi.

Esra Erol'da bebek satışı skandalı!

Ailesinden gizli doğum yaptı ’ameliyat oldum’ dedi! Esra Erol’da bebek satışı skandalı! Çocuğunu çöpe mi atacaktı? 3

8 yıl önce sahiplendiği çocuğu, biyolojik annesi tarafından alınmak istediğini söyleyen Sabiha Hanım başından geçenleri şu şekilde anlattı:

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