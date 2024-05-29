Ailesinden gizli doğum yaptı 'ameliyat oldum' dedi! Esra Erol'da bebek satışı skandalı! Çocuğunu çöpe mi atacaktı?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, reyting rekorlarını altüst etmeye devam ediyor. 28 Mayıs tarihli programında, izleyenleri şoke eden bir olay ele alındı. 8 yıldır büyüttüğü çocuğu biyolojik annesi Neslihan'ın geri almak istediğini söyleyen Sabiha Hanım, anlattıklarıyla herkesi derinden etkiledi. Sabiha Dönmez, "Doğuran annesi çocuğu çöpe atacaktı, ben alıp büyüttüm. Şimdi ise o çocuğu benden aldı," diyerek yaşadığı acıyı paylaştı ve "Doğuran mı anne, büyüten mi?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Ayrıca, biyolojik anne Neslihan'ın ikinci çocuğunu internetten sattığı iddiası büyük yankı uyandırdı. İşte Esra Erol'un son bölümünde yaşananlar...