Acun Ilıcalı Survivor tarihinin en büyük cezasını açıkladı: Elinde çuvalla eve girmiş... Survivor All Star'da Poyraz'ın hırsızlık yaptığı ortaya çıktı!

Survivor All Star, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen, rekabetin ve stratejinin ön planda olduğu bir yarışma olarak biliniyor. Yarışmanın son bölümlerinde ise adeta tansiyonun tavan yaptığı anlar yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın son bölümde açıkladığı ve izleyicileri derin bir merak içinde bırakan büyük ceza, Survivor'ın unutulmaz anları arasına adını yazdırdı. Bu ceza, özellikle ünlü yarışmacı Yiğit Poyraz ile ilgili olduğundan, olayın ciddiyeti daha da arttı.
Survivor All Star heyecanı her geçen gün yeni bir olayla doruk noktasına ulaşıyor. Yarışmanın son bölüm fragmanında, Acun Ilıcalı'nın gelmiş geçmiş en büyük cezayı alacağını açıkladığı Yiğit Poyraz, izleyicileri ve sevenlerini şaşırtacak bir gelişmeyle karşımıza çıktı.
Survivor'un 56. bölümünde yaşanan acil durum ada konseyinde, Poyraz'a görülmemiş büyüklükte bir ceza verileceği duyurulmuştu.
Acun Ilıcalı'nın iddialı açıklamasının ardından, Survivor hayranları Yiğit Poyraz'ın ne yaptığını ve neden bu kadar büyük bir ceza aldığını merakla bekliyordu.