Acun Ilıcalı Survivor tarihinin en büyük cezasını açıkladı: Elinde çuvalla eve girmiş... Survivor All Star'da Poyraz'ın hırsızlık yaptığı ortaya çıktı!

Survivor All Star, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen, rekabetin ve stratejinin ön planda olduğu bir yarışma olarak biliniyor. Yarışmanın son bölümlerinde ise adeta tansiyonun tavan yaptığı anlar yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın son bölümde açıkladığı ve izleyicileri derin bir merak içinde bırakan büyük ceza, Survivor'ın unutulmaz anları arasına adını yazdırdı. Bu ceza, özellikle ünlü yarışmacı Yiğit Poyraz ile ilgili olduğundan, olayın ciddiyeti daha da arttı.