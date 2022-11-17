Masterchef Büşra linç yedi, Acun Ilıcalı'yı başını belaya soktu! Şeflerin bile eli ayağına dolaştı! Sabancı'ya yemek yaptığı ortaya çıkmıştı!
MasterChef yarışmasının en çok konuşulan ismi Büşra Zambak'ın Güler Sabancı'nın aşçısı olduğu ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde de bir yakınının kansere yakalandığı ve Acun Medya'nın yarışmacı için özel bir jet tuttuğu iddia edilmişti. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in sunduğu MasterChef yarışmasının son bölümünde düelloya kalan Büşra Mavi takım kaptanlık önlüğünü kazandı. Dün akşamki yayında 3 tabağın kaybettiğini ve bu tabaklardan birinin de Tolga'ya ait olduğunu söyleyen Büşra Zambak, yarışmacılara rest çeker gibi ifadelerde bulununca seyirciyi kızdırdı.
17.11.2022 10:42 - Son Güncelleme: 17.11.2022 10:42
Yarışmaya katıldığı ilk günlerde ne iş yaptığı sorulunca 'özel aşçı' olduğunu söyleyen Masterchef Büşra'nın daha sonra Güler Sabancı'nın aşçısı olduğu ortaya çıkmıştı.