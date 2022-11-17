Vav TV İzle
Haberler Televizyon Masterchef Büşra linç yedi, Acun Ilıcalı'yı başını belaya soktu! Şeflerin bile eli ayağına dolaştı! Sabancı'ya yemek yaptığı ortaya çıkmıştı!

Masterchef Büşra linç yedi, Acun Ilıcalı'yı başını belaya soktu! Şeflerin bile eli ayağına dolaştı! Sabancı'ya yemek yaptığı ortaya çıkmıştı!

MasterChef yarışmasının en çok konuşulan ismi Büşra Zambak'ın Güler Sabancı'nın aşçısı olduğu ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde de bir yakınının kansere yakalandığı ve Acun Medya'nın yarışmacı için özel bir jet tuttuğu iddia edilmişti. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in sunduğu MasterChef yarışmasının son bölümünde düelloya kalan Büşra Mavi takım kaptanlık önlüğünü kazandı. Dün akşamki yayında 3 tabağın kaybettiğini ve bu tabaklardan birinin de Tolga'ya ait olduğunu söyleyen Büşra Zambak, yarışmacılara rest çeker gibi ifadelerde bulununca seyirciyi kızdırdı.

17.11.2022 10:42 - Son Güncelleme: 17.11.2022 10:42
Sabancı’ya yemek yaptığı ortaya çıkmıştı! Masterchef Büşra linç yedi, Acun Ilıcalı’yı başını belaya soktu! Şeflerin bile eli ayağına dolaştı! ’Evine dön’

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programının en dişli kadın yarışmacısı Büşra sosyal medya kullanıcılarının lincine maruz kaldı. İşte nedeni...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sabancı’ya yemek yaptığı ortaya çıkmıştı! Masterchef Büşra linç yedi, Acun Ilıcalı’yı başını belaya soktu! Şeflerin bile eli ayağına dolaştı! ’Evine dön’

Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu yarışması ile adını Türkiye'ye duyuran Büşra Zambak her hareketiyle olay oluyor.

Sabancı’ya yemek yaptığı ortaya çıkmıştı! Masterchef Büşra linç yedi, Acun Ilıcalı’yı başını belaya soktu! Şeflerin bile eli ayağına dolaştı! ’Evine dön’

Yarışmaya katıldığı ilk günlerde ne iş yaptığı sorulunca 'özel aşçı' olduğunu söyleyen Masterchef Büşra'nın daha sonra Güler Sabancı'nın aşçısı olduğu ortaya çıkmıştı.

Sabancı’ya yemek yaptığı ortaya çıkmıştı! Masterchef Büşra linç yedi, Acun Ilıcalı’yı başını belaya soktu! Şeflerin bile eli ayağına dolaştı! ’Evine dön’

Dün akşam yayınlanan bölümde ise Barış ve Burak Kaya arasında şok bir tartışma yaşanmıştı. Burak Kaya'nın sözlerini üzerine alan Barış, demediğini bırakmamıştı. Yarışmanın bu hafta Mavi takım kaptanı olan Büşra Zambak ise yayınlanan bölümle birlikte tepkilerin yine odak noktası haline geldi!

Sabancı’ya yemek yaptığı ortaya çıkmıştı! Masterchef Büşra linç yedi, Acun Ilıcalı’yı başını belaya soktu! Şeflerin bile eli ayağına dolaştı! ’Evine dön’

Defalarca kez dokunulmazlık kazanan Büşra Zambak, dün akşam yayınlanan bölümde yine bir dokunulmazlık daha kazanmıştı. Yarışmada fırtınalar estiren Büşra Zambak, dokunulmazlığı kazanınca Tolga'yı potaya göndermişti.

SON DAKİKA