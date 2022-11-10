Cinsel ilişki sahnesi sosyal medyada viral oldu: ’Çaresizlikten kabul etmesi...’ Yalı Çapkını’nda Ferit, Seyran’a gecelik giydirecek! ’Elime daha iyi fırsat geçemezdi!’

Yalı Çapkını'nda bu hafta yaşanacaklar 8. bölüm 2. fargmanın yayınlanmasıyla sosyal medyada gündem konusu oldu. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşanacağı görülen fragmanlarda Seyran ve Ferit'in karşılıklı sahneleri dikkat çekti. Seyran'ın ablası için Ferit'in isteğine boyun eğdiği anlar ve gecelik giymesi oldukça dikkat çekti. Peki, Yalı Çapkını 8. bölümünde neler yaşanacak? İşte olaylı sahneler ve son gelişmeler haberimizde!