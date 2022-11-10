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Haberler Televizyon Cinsel ilişki sahnesi sosyal medyada viral oldu: 'Çaresizlikten kabul etmesi...' Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a gecelik giydirecek! 'Elime daha iyi fırsat geçemezdi!'

Cinsel ilişki sahnesi sosyal medyada viral oldu: 'Çaresizlikten kabul etmesi...' Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a gecelik giydirecek! 'Elime daha iyi fırsat geçemezdi!'

Yalı Çapkını dizisi 8. bölüm fragmanı ile çarpıcı gelişmeler için heyacan yarattı. Özellikle 2. fragmanda yer alan Seyran ve Ferit'in yatak sahnesi sosyal medyada olay oldu. Kullanıcılar, "Ferit'in Seyran'ı yatak sahnesinde korkuttuğunu düşünüyorum. Kesinlikle el sürmeyecek, sadece canını acıtmaya çalışıyor." yorumlarında bulundu. Merakla beklenen 8. bölümle ilgili detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
10.11.2022 11:01 - Son Güncelleme: 10.11.2022 11:01
Cinsel ilişki sahnesi sosyal medyada viral oldu: ’Çaresizlikten kabul etmesi...’ Yalı Çapkını’nda Ferit, Seyran’a gecelik giydirecek! ’Elime daha iyi fırsat geçemezdi!’

Yalı Çapkını'nda bu hafta yaşanacaklar 8. bölüm 2. fargmanın yayınlanmasıyla sosyal medyada gündem konusu oldu. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşanacağı görülen fragmanlarda Seyran ve Ferit'in karşılıklı sahneleri dikkat çekti. Seyran'ın ablası için Ferit'in isteğine boyun eğdiği anlar ve gecelik giymesi oldukça dikkat çekti. Peki, Yalı Çapkını 8. bölümünde neler yaşanacak? İşte olaylı sahneler ve son gelişmeler haberimizde!

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Cinsel ilişki sahnesi sosyal medyada viral oldu: ’Çaresizlikten kabul etmesi...’ Yalı Çapkını’nda Ferit, Seyran’a gecelik giydirecek! ’Elime daha iyi fırsat geçemezdi!’

Cuma akşamlarına damga vuran Star Tv dizisi Yalı Çapkını, yepyeni bölümleriyle diziseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Cinsel ilişki sahnesi sosyal medyada viral oldu: ’Çaresizlikten kabul etmesi...’ Yalı Çapkını’nda Ferit, Seyran’a gecelik giydirecek! ’Elime daha iyi fırsat geçemezdi!’

Her hafta sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başaran dizi, 11 Kasım Cuma günü 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Cinsel ilişki sahnesi sosyal medyada viral oldu: ’Çaresizlikten kabul etmesi...’ Yalı Çapkını’nda Ferit, Seyran’a gecelik giydirecek! ’Elime daha iyi fırsat geçemezdi!’

Yeni bölüme dair ilk ipuçları yayınlanan fragmanlarla geldi.

Cinsel ilişki sahnesi sosyal medyada viral oldu: ’Çaresizlikten kabul etmesi...’ Yalı Çapkını’nda Ferit, Seyran’a gecelik giydirecek! ’Elime daha iyi fırsat geçemezdi!’

Yalı Çapkını dizisinin 8. bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşanacağına dair sinyaller veren fragmanlarda Seyran ve Ferit'in karşılıklı sahneleri dikkat çekti.

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