Müge Anlı'da son dakika tutuklama! O isim stüdyoda sinir krizi geçirdi 13 yıl önce kaybolmuşlardı Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa...
Müge Anlı'da son dakika tutuklama! O isim stüdyoda sinir krizi geçirdi 13 yıl önce kaybolmuşlardı Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa cinayet kurbanı mı? 28 yaşındaki Müzeyyen Yöndem 4 yaşındaki oğlu Vefa Yöndem ile birlikte kaybolmuştu, yayına bağlanan ve yapılan haberler gerçeği ortaya çıkardı. Yaşadıklarına dair bir iz bulunamadı. Programda gündeme gelen iddialarında ardından kayıp dosyası cinayet şüphesine döndü. Aylar süren araştırmalar sonucunda flaş gelişme yaşandı. Tekrar mahkeme açıldı ve görgü şahidi ile kesinleşen bilgilerle Medeni Epcerev kuvvetli cinayet şüphesiyle tutuklandı.
28.02.2023 13:09 - Son Güncelleme: 28.02.2023 13:14
Müge Anlı'da son dakika tutuklama! O isim stüdyoda sinir krizi geçirdi, 13 yıl önce kaybolmuşlardı Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa Yöndem cinayete mi kurban gitti?
Bitlis'teki evinden arkadaşının yanına gitmek için çıkan Müzeyyen Yöndem, 4 yaşındaki oğlu Vefa Yöndem ile birlikte sırra kadem bastı.
Kaybolduğu dönemde 28 yaşında olan talihsiz kadının kızı Merve Yöndem, annesi ile erkek kardeşinin bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
Konunun tartışılmasının ardından olayın yaşandığı dönemde Yöndem Ailesi'nin komşusu olan Gülçeren Amaç da canlı yayına katıldı.