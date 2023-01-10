Müge Anlı'da Melissa olayı yeniden gündemde! Minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu: "Canımı veririm torunumu vermem"
Müge Anlı'da Melissa olayı yeniden gündemde! Minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu... Mahkeme kararıyla babasına verilen hayattaki diğer kızı Naime Ceyda Erbay'ı göremediğini söyleyen Melissa, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıktı. Kayınvalidesi ile canlı yayında karşı karşıya gelen Melissa, kızını görmek istese de kayınvalide Sevim Hanım, "Canımı veririm torunumu vermem" diyerek tepki gösterdi. Melissa ve eski kocası Abdurrahman Erbay'ın kızı minil Lina, geçtiğimiz eylül ayında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada Mehmet Aksu'nun Şahinbey İlçesi Seyrantepe mahallesindeki işyerinde derin dondurucuda bulunmuştu...
10.01.2023 12:59 - Son Güncelleme: 10.01.2023 13:21
"CANIMI VERİRİM TORUNUMU VERMEM"
Müge Anlı'da Melissa olayı yeniden gündemde! Minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu...
Bir kızının ölüm haberini alan diğer kızını da göremeyen anne Melissa, Müge Anlı'dan yardım istedi. Mahkeme kararıyla eşinin yanında olan kızı Naime Ceyda Erbay'ı göremediğini ifade eden anne, kayınvalidesiyle canlı yayında karşı karşıya geldi.
MÜGE ANLI'DAKİ MELİSSA OLAYI NEDİR?
Müge Anlı'da aranan minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda ortaya çıktı! Eylül ayında yaşanan olayda detaylar kan dondurdu.
Müge Anlı'da kan donduran olay! Sığındığı arkadaşı fuhuşa zorladı çocukları başkasına verildi! Minik Naime bulundu, 4 yaşındaki ablası Lina Nazlı'dan henüz bir haber yok.