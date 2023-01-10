Müge Anlı'da Melissa olayı yeniden gündemde! Minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu: "Canımı veririm torunumu vermem"

Bir kızının ölüm haberini alan diğer kızını da göremeyen anne Melissa, Müge Anlı'dan yardım istedi. Mahkeme kararıyla eşinin yanında olan kızı Naime Ceyda Erbay'ı göremediğini ifade eden anne, kayınvalidesiyle canlı yayında karşı karşıya geldi.