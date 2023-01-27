Başrol kavgası çıktı! Kazım Ağa öldü mü? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını'ndan ayrıldı mı, neden? O sahne çileden çıkardı! Seyran ve Pelo...
OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaşıyor.
Yalı Çapkını 19. bölümü 27 Ocak Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak. 19. bölüm 2. fragmanı da az evvel yayımlandı. Fragmana Kazım Ağa'nın vurulması damga vurdu. Pelin'in musallat ettiği mafya Ferit ile uğraşmaya başladı. Kazı Ağa ve Ferit otururken aniden bir kaç araba ikiliye yanaştı ve silahlar konuştu. Kazım Ağa'nın ölüp ölmediği merak konusu oldu. İşte Yalı Çapkını yeni bölümden detaylar...
Hikayesi gerçek dizinin son bölümünde Ferit Pelin'i korumak için belaya bulaşmıştı. Ferit'e zarar vermek için bulunduğu yere giden mafya Kazım Ağa ile birbirine girdi.
Yalı Çapkını 19. bölüm 2. fragmanında Kazım Ağa vuruluyor. Peki Kazım Ağa öldü mü? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını'ndan ayrıldı mı, neden?
KAZIM AĞA ÖLDÜ MÜ, DİREN POLATOĞULLARI YALI ÇAPKINI'NDAN AYRILDI MI, NEDEN?
Ancak Kazım Ağa'nın ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.