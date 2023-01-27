Başrol kavgası çıktı! Kazım Ağa öldü mü? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını'ndan ayrıldı mı, neden? O sahne çileden çıkardı! Seyran ve Pelo...

Yalı Çapkını 19. bölümü 27 Ocak Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak. 19. bölüm 2. fragmanı da az evvel yayımlandı. Fragmana Kazım Ağa'nın vurulması damga vurdu. Pelin'in musallat ettiği mafya Ferit ile uğraşmaya başladı. Kazı Ağa ve Ferit otururken aniden bir kaç araba ikiliye yanaştı ve silahlar konuştu. Kazım Ağa'nın ölüp ölmediği merak konusu oldu. İşte Yalı Çapkını yeni bölümden detaylar...