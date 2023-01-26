Arka Sokaklar’da üzücü veda! 17 yıllık o karakter artık olmayacak! "EYT çıktı o da istifa etti..."

Arka Sokaklar her hafta cuma akşamları yer alırken iki aydır yayınlanmaması dizinin final yaptığı iddialarını güçlendirmişti. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir süredir yeni bölümleri izleyici karşısına çıkmayan diziden üzücü ayrılık haberi geldi.