Arka Sokaklar’da üzücü veda! 17 yıllık o karakter artık olmayacak! "EYT çıktı o da istifa etti..."
Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Tunç Oğuz'un paylaştığı ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da üzücü ayrılık haberi izleyiciyi yasa boğdu. Çekimleri iki ayı aşan bir süredir yapılmayan fenomen dizi Arka Sokaklar her hafta cuma akşamları ekrana geliyordu. Sosyal medyada gündeme gelen olay sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Arka Sokaklar'a veda eden isim...
26.01.2023 16:13 - Son Güncelleme: 26.01.2023 16:13
Arka Sokaklar her hafta cuma akşamları yer alırken iki aydır yayınlanmaması dizinin final yaptığı iddialarını güçlendirmişti. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir süredir yeni bölümleri izleyici karşısına çıkmayan diziden üzücü ayrılık haberi geldi.
YENİ PROJELERİ DEĞERLENDİRME KARARI ALDI
Zafer Ergin, Netflix ekranlarında yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde de konuk olmuştu.