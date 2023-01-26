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Arka Sokaklar’da üzücü veda! 17 yıllık o karakter artık olmayacak! "EYT çıktı o da istifa etti..."

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Tunç Oğuz'un paylaştığı ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da üzücü ayrılık haberi izleyiciyi yasa boğdu. Çekimleri iki ayı aşan bir süredir yapılmayan fenomen dizi Arka Sokaklar her hafta cuma akşamları ekrana geliyordu. Sosyal medyada gündeme gelen olay sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Arka Sokaklar'a veda eden isim...

takvim.com.tr
26.01.2023 16:13 - Son Güncelleme: 26.01.2023 16:13
Arka Sokaklar’da üzücü veda! 17 yıllık o karakter artık olmayacak! EYT çıktı o da istifa etti...

Arka Sokaklar her hafta cuma akşamları yer alırken iki aydır yayınlanmaması dizinin final yaptığı iddialarını güçlendirmişti. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir süredir yeni bölümleri izleyici karşısına çıkmayan diziden üzücü ayrılık haberi geldi.

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Arka Sokaklar’da üzücü veda! 17 yıllık o karakter artık olmayacak! EYT çıktı o da istifa etti...

Arka Sokaklar'a Rıza baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'in diziden ayrıldığı belirtildi.

Arka Sokaklar’da üzücü veda! 17 yıllık o karakter artık olmayacak! EYT çıktı o da istifa etti...

YENİ PROJELERİ DEĞERLENDİRME KARARI ALDI

Zafer Ergin, Netflix ekranlarında yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde de konuk olmuştu.

Arka Sokaklar’da üzücü veda! 17 yıllık o karakter artık olmayacak! EYT çıktı o da istifa etti...

Bu durumun ardından sosyal medyada gündem olan ayrlık haberine çeşitli yorumlar geldi.

Arka Sokaklar’da üzücü veda! 17 yıllık o karakter artık olmayacak! EYT çıktı o da istifa etti...

Kimileri 'Rıza Baba EYT'li oldu bu yüzden gitti' diyerek durumu tiye alırken kimileri 'Zafer Ergin giderse dizinin bir anlamı yok.' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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