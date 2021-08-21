Alp Arslan dizisine flaş isim! ATV’nin Aşk ve Mavi dizisinde kendisine hayran bırakmıştı! Ekranlara bomba gibi dönüyor…

Eylül ayı yaklaşırken dizilerin de yayın hayatına başlaması merakla bekleniyor ve dizi severler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Alp Arslan dizisi için heyecan dolu geri sayım başlarken kadroya eklenen isimler de açıklanmaya devam ediyor. Daha önce Aşk ve Mavi, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu ekranlara bomba gibi geri dönecek.