Alp Arslan dizisine flaş isim! ATV’nin Aşk ve Mavi dizisinde kendisine hayran bırakmıştı! Ekranlara bomba gibi dönüyor…
Dizi severler tarafından yeni başlayacak olan Alp Arslan dizisi ile ilgili bilgiler yakından araştırılmaya başlandı. Daha önce ATV'nin Aşk ve Mavi dizisinde rol alan ve başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan ünlü isim şimdi Alp Arslan'da Fahriye Evcen ve Barış Arduç ile birlikte setlere çıkacak. Uzun bir süredir görülmeyen ve ekranlara bomba gibi geri dönecek olan oyuncu kim, hangi karaktere hayat verecek?
Eylül ayı yaklaşırken dizilerin de yayın hayatına başlaması merakla bekleniyor ve dizi severler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Alp Arslan dizisi için heyecan dolu geri sayım başlarken kadroya eklenen isimler de açıklanmaya devam ediyor. Daha önce Aşk ve Mavi, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu ekranlara bomba gibi geri dönecek.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT'nin Akli Film imzalı dizisi Alp Arslan'ın kadrosuna bir flaş isim daha eklendi.
Ayşegül Ünsal "Alp Arslan"ın ekibinde yer alacak. Başarılı oyuncu dizide Akınay rolüne hayat verecek.
Fahriye Evcen ile Barış Arduç'u buluşturan Alp Arslan dizisinin çekimlerine en geç eylül başında başlanması planlanıyor.