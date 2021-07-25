Kim Milyoner Olmak İster'de Barış Manço rüzgarı: Dikkat çeken Osmanlı Devleti sorusu
Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bu haftada milyonları ekranlara kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Barış Manço rüzgarı yaşandı. Bir yarışmacıya sorulan "Barış Manço'dan dinlediğiniz 'Olmaya Devlet Cihan'da' adlı şarkının nakaratında geçen sözler hangi Osmanlı padişahının bir şiirinden alınmıştır?" sorusunun yanıtı herkesi şaşırttı. İşte Milyoner'de sorulan Osmanlı sorusu ve yeni bölümden kareler...
25.07.2021 01:36
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