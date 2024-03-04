Bahar dizisinin orijinalinde bakın neler yaşanıyor! Dr. Cha uyarlaması Bahar dizisinin finali şoke edecek! Evren, Timur ve Rengin...

Türk televizyon ekranlarına yeni bir soluk getiren "Bahar" dizisi, Güney Kore yapımı "Doktor Cha" uyarlaması olarak izleyicilerle buluştu. Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı yapım büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bahar'ın hikayesinin Kore versiyonu olan "Dr. Cha"da neler olduğu ve dizinin finali ise en sık aratılanlar arasında yerini alıyor. İşte dizinin orijinal halinde yaşananlar...
Dizinin uyarlandığı Dr. Cha'ya bakıldığında Bahar dizisinin finaline dair tahminler ortaya çıkarılabilir. İşte dizinin orijinalinde yaşanan olaylar...
DİZİNİN ORİJİNALİNDE NELER YAŞANIYOR?
Bahar'ın hastanede ameliyat edilmesiyle başlayan hikaye, kocasının ve kayınvalidesinin gerçek yüzlerini görmesiyle bir dönüm noktasına ulaşır. Bahar, yaşadığı hayal kırıklığı sonrasında kendi hayatını yaşama kararı alır ve doktorluk hayallerini gerçekleştirmek için çaba sarf eder ve hastanede çalışmaya başlar.
Bahar'ın kocası ve metresi, Bahar'ı istifaya zorlamak için çeşitli taktiklere başvurur. Hastane müdürü, personeliyle birlikte eğlenceye gitmeye karar veriyor ve bu sırada Bahar, ameliyat eden doktorla flörtleşmeye başlar.