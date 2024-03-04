Bahar dizisinin orijinalinde bakın neler yaşanıyor! Dr. Cha uyarlaması Bahar dizisinin finali şoke edecek! Evren, Timur ve Rengin...

Türk televizyon ekranlarına yeni bir soluk getiren "Bahar" dizisi, Güney Kore yapımı "Doktor Cha" uyarlaması olarak izleyicilerle buluştu. Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı yapım büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bahar'ın hikayesinin Kore versiyonu olan "Dr. Cha"da neler olduğu ve dizinin finali ise en sık aratılanlar arasında yerini alıyor. İşte dizinin orijinal halinde yaşananlar...