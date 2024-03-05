10 yıl önce evlenmişti! Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’ndan annelik itirafı! Gözler eşine çevrildi! Kocası bakın kim...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gözde Kansu, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, konuk olduğu bir programda samimi açıklamalarda bulundu. 10 yıl önce evlenen ünlü oyuncunun annelik itirafı ise dikkat çekti. Öte yandan ünlü oyuncunun açıklamalarının ardından eşi de merak edildi.