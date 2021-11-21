Aşk engel tanımıyor! Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanı nefes kesti: Züleyha bana aşık oldu diye mi sinirleniyorsun?
Aşk engel tanımıyor! Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana Züleyha ile Hakan arasında filizlenen aşk damga vurdu. Öte yandan Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanda Hakan Gümüşoğlu'nun "Züleyha bana aşık oldu diye mi sinirleniyorsun?" sözleri dikkat çekti. İşte başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanı...
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 114. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanda Hakan Gümüşoğlu'nun "Züleyha bana aşık oldu diye mi sinirleniyorsun?" sözleri dikkat çekti.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 113. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 113'üncü bölümüyle ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da, Hakan Züleyha'ya duygularını itiraf etti.
Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 113'üncü bölümü #KarmaşıkDuygular etiketiyle gündem oldu.
DEMİR'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SIRLAR AÇIĞA ÇIKTI
Demir'in cesedinin bulunduğunu öğrenen Züleyha fenalaştı. Savcı, cinayetin baskın günü gerçekleştiğini düşünürken, Yamanlar'ın bir düşmanının olduğu da kanıtlanmış oldu. Züleyha'nın korkularını Lütfiye yatıştırırken, cinayeti Abdülkadir'in işlediğini düşünen Hakan onu bulup hesap sordu. Abdülkadir, tüm suçu Bedir'in üstüne yıkarak Hakan'ın gazabından kurtulmayı başardı.
FİKRET VE BETÜL, HAKAN GÜMÜŞOĞLU'NUN PEŞİNE DÜŞTÜ
Züleyha, şirkette olanları Fikret'e anlattığı için Betül'e olan güvenini yitirmişken, Betül, öğrendiği yeni bir bilgiyle yine soluğu Fikret'in yanında aldı. Betül, birinin Hakan Gümüşoğlu ismiyle Mersin'de bir otele giriş yaptığını söyleyince Fikret ve Betül, yollara düştü. Hakan'ın kaldığı odaya çıkmayı başaran Fikret ve Betül, Hakan'a dair bir iz bulamadı ancak otelde gerçekleşen bir polis baskını sonucu ikili kameralara yakalandı.