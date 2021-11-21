Aşk engel tanımıyor! Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanı nefes kesti: Züleyha bana aşık oldu diye mi sinirleniyorsun?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 113. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 113'üncü bölümüyle ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da, Hakan Züleyha'ya duygularını itiraf etti.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 113'üncü bölümü #KarmaşıkDuygular etiketiyle gündem oldu.