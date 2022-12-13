Öldüğü konuşulan Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu'dan flaş paylaşım! Ayrıldı mı merak ediliyordu! Teşkilat 58. bölüm!
Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu'dan İnstagram paylaşımı geldi. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat Pazar akşamları reytingleri kasıp kavurmaya devam ediyor.
13.12.2022 11:22 - Son Güncelleme: 13.12.2022 11:22
Teşkilat yayınlanan son bölümle reyting rekorları kırdı. 57. bölümü izleyen dizi severler hemen internet arama motorlarında ' Teşkilat Zehra öldü mü, ölecek mi? Deniz Baysal Yurtcu Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden?' sorularına yanıt aramaya başladı. 58. bölüm fragmanı merakla beklenirken yeni bölümle ilgili sosyal medyada bir çok iddia ortaya atıldı. Öte yandan başrol oyuncuları 58. bölümde neler olacağını sır gibi saklıyor. Güzel oyuncu Deniz Baysal Yurtcu İnstagram hesabından paylaşımlar yaparken tek bir ipucu bile vermiyor. İşte detaylar....