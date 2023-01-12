1900’lü yıllardaki haliyle yayınlanacak! Aşk-ı Memnu’nun yeni Bihter’i Farah Zeynep Abdullah olacak! Behlül’ü oynayacak isim ise...

DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK

TAFF Pictures imzalı olacak Bihter filminin senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı öğrenilirken, filmin cast çalışmaları da son hızla devam ediyor. Dijital platforma yapılacak filmin henüz yayın tarihi belli değil.