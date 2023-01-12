1900'lü yıllardaki haliyle yayınlanacak! Aşk-ı Memnu'nun yeni Bihter'i Farah Zeynep Abdullah olacak! Behlül'ü oynayacak isim ise...
Sosyal medyada oldukça konuşulan iddialara göre Aşk-ı Memnu dizisi film olarak geri dönüyor. Duyulan haber sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri yeni Bihter için heyecanlanırken kimileri Beren saat dışında her hangi bir oyuncuyu Bihter olarak kabul edemeyeceğini belirtiyor. Peki, siz Farah Zeynep Abdullah'ı yeni Bihter olarak görmeye hazır mısınız? İşte gelen yorumlar.
Aşkı Memnu dizisi 2008 yılı itibariyle hayatımızın bir dönemine damga vurmuş projeler arasında yer alıyor. Bu yapım Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ arasındak uyum sayesinde büyük ilgi çekti. Oyuncu kadrosunda Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya, Zerrin Tekindor gibi usta isimlerin yer aldığı dizi reyting rekorları kırarak dizi tarihinin en sevilenleri arasında yerini almıştı. Şimdi ise Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu isimli eserinden uyarlanan bu dizinin filminin çekileceği iddia edildi. Filmin başrolünde ise Farah Zeynep Abdullah, Bihter karakteriyle yer alacak. Bu durum sosyal medyada gündem maddeleri arasında yerini aldı. İşte detaylar...
Farah Zeynep Abdullah, 'Aşk-ı Memnu' hikayesini 1900'lerin büyülü atmosferinde seyirciye sunacak 'Bihter' projesini kabul etti.