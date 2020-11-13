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ATV'nin yeni dizisi AKINCI sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuşuyor...

Her dizisiyle reyting rekorları kıran ATV'den yine bomba gibi bir dizi geliyor. ATV Türkiye'nin modern Süper Kahramanı 'AKINCI'yı tanıttı. Dizinin ikinci teaserı sosyal medyada çok konuşuldu. İşte AKINCI'nın tanıtım videosu...

13.11.2020 21:38 - Son Güncelleme: 13.11.2020 21:56
ATV'nin yeni dizisi AKINCI sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuşuyor...

Her dizisiyle reyting rekorları kıran ATV'den yine bomba gibi bir dizi geliyor. ATV Türkiye'nin modern Süper Kahramanı 'AKINCI'yı tanıttı. Dizinin ikinci teaserı sosyal medyada çok konuşuldu.

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ATV'nin yeni dizisi AKINCI sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuşuyor...

NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Akıncı dizisinden özel görüntüler ikinci teaser ile ortaya çıktı.

ATV'nin yeni dizisi AKINCI sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuşuyor...

Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan yapımdan görüntülerin yer aldığı teaser, dizinin şimdiden oluşan hayranlarında büyük merak uyandırdı.

ATV'nin yeni dizisi AKINCI sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuşuyor...

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.

ATV'nin yeni dizisi AKINCI sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuşuyor...

atv'de ekran macerasına başlamak için gün sayan Akıncı'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.

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