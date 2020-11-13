ATV'nin yeni dizisi AKINCI sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuşuyor...
Her dizisiyle reyting rekorları kıran ATV'den yine bomba gibi bir dizi geliyor. ATV Türkiye'nin modern Süper Kahramanı 'AKINCI'yı tanıttı. Dizinin ikinci teaserı sosyal medyada çok konuşuldu. İşte AKINCI'nın tanıtım videosu...
13.11.2020 21:38
- Son Güncelleme: 13.11.2020 21:56
Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.
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