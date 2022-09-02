📢 Araç sahipleri zil takıp oynayacak! Akaryakıt’a 3 indirim birden! Güncel LPG, Benzin, Motorin fiyatları! ⛽ Son 28 ayın düşüşü! Cuma gece yarısı...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları değişiklik gösteriyor. Üst üste yapılan zamların ardından araç sahiplerine sevindirici haber benzin fiyatlarındaki indirim ile geldi. Yarın gece yarısından geçerli olmak üzere ise benzin ve motorinde indirim bekleniyor. Peki, benzine indirim var mı? Akaryakıt indirimi ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...