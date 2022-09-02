📢 Araç sahipleri zil takıp oynayacak! Akaryakıt'a 3 indirim birden! Güncel LPG, Benzin, Motorin fiyatları! ⛽ Son 28 ayın düşüşü! Cuma gece yarısı...
Üst üste yapılan zamların ardından araç sahiplerine sevindirici haber benzin fiyatlarındaki indirim ile geldi. İşt benzin indirimi ve konu hakkında merak edilenler...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları değişiklik gösteriyor. Üst üste yapılan zamların ardından araç sahiplerine sevindirici haber benzin fiyatlarındaki indirim ile geldi. Yarın gece yarısından geçerli olmak üzere ise benzin ve motorinde indirim bekleniyor. Peki, benzine indirim var mı? Akaryakıt indirimi ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...
BENZİNDE BEKLENEN İNDİRİM GELDİ
Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilye göre; Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapıldı.
LİTRE FİYATI 20 TL'YE KADAR İNDİ
İstanbul'da ortalama olarak 21,15 TL'den satılan benzinin litre fiyatı uygulanacak son akaryakıt indiriminin ardından 20 liraya kadar geriledi.