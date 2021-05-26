Acı ve intikam bir arada! Bir Zamanlar Çukurova 98 bölüm 2. fragman: Doktor Müjgan’ın haberi Çukurova’yı yakacak

DEMİR LONDRA'DA ZÜLEYHA'YI ARIYOR!

Demir ne kadar uğraşsa da içinde Züleyha ve çocuklarının olduğu gemiyi durdurmayı başaramaz. Üstelik, polisler tarafından götürülürken Gülten'i de görür ve daha da sinirlenir. Gülten, için konak günleri sona erecektir. Demir, Şadi üzerinden Züleyha'ya ulaşmaya çalışınca da kendini Londra'da bulur!