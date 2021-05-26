Acı ve intikam bir arada! Bir Zamanlar Çukurova 98 bölüm 2. fragman: Doktor Müjgan’ın haberi Çukurova’yı yakacak
Acı ve intikam bir arada! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, son bölümüyle izleyicilerinden tam not aldı. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak 98. bölümünde ise yürek yakan sahneler ekrana gelecek. Doğduğu ailesinden vazgeçip, kendine bir aile bulmaya geldiği Çukurova'da, bir başka aşk hikayesinin içine düşen, acıların, kayıpların ardından kendi yolunu bulan Doktor Müjgan'ın acı haberi Çukurova'yı yakacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova 98. bölümden ipuçları…
Kadrosunda Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova, yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor.
Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm 2. fragmanı yayında | TIKLA İZLE
98. BÖLÜM ÖZETİ
Radyodaki haber, Çukurova'ya ateş düşürecek! Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli'nin evi! Adana'ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan; İstanbul'a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı! Müjgan, havalimanının kapısında dönüp dönüp kokladığı, öpmelere doyamadığı Kerem Ali'yi babasından sonra annesiz de bırakıyor! Lütfiye ve Fekeli'nin kucağında annesiyle vedalaşan, son öpüşünde boynundaki fuları alan Kerem Ali, yetim kalıyor!
DEMİR LONDRA'DA ZÜLEYHA'YI ARIYOR!
Demir ne kadar uğraşsa da içinde Züleyha ve çocuklarının olduğu gemiyi durdurmayı başaramaz. Üstelik, polisler tarafından götürülürken Gülten'i de görür ve daha da sinirlenir. Gülten, için konak günleri sona erecektir. Demir, Şadi üzerinden Züleyha'ya ulaşmaya çalışınca da kendini Londra'da bulur!