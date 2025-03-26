Kızıl Goncalar’ın fişi çekildi! 3. sezon iptal: O tarihte final yapacak

Son yılların en eleştirilen projelerinden biri olan "Kızıl Goncalar," Gold Film'in imzasıyla ekrana veda ediyor. İki sezonluk bir plan dahilinde çekilen ve başından beri belirli bir sonla kurgulanan dizinin hikayesi sona eriyor. Ancak geriye sadece gölgelerde kalan bir final ve birçok soru işareti kalıyor.