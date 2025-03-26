Kızıl Goncalar’ın fişi çekildi! 3. sezon iptal: O tarihte final yapacak

Son yılların en eleştirilen projelerinden biri olan "Kızıl Goncalar," Gold Film'in imzasıyla ekrana veda ediyor. İki sezonluk bir plan dahilinde çekilen ve başından beri belirli bir sonla kurgulanan dizinin hikayesi sona eriyor. Ancak geriye sadece gölgelerde kalan bir final ve birçok soru işareti kalıyor.
Bir Hüsran: Heyecan Yaratamayan Senaryo ve Karakter Gelişimindeki Hüsran
Ömür Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği, Şükrü Necati Şahin'in yazdığı senaryonun dizinin başarısını pekiştiremediği ortada.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, baş karakterlerin eksikliği ve hikaye bağlamındaki zayıflıkların diziye dair beklentileri düşürdüğü ileri sürüldü.
"Kızıl Goncalar" birçok televizyon dizisi gibi başlangıçta ilgi çekerken ilerledikçe izleyicisinin ilgisini kaybetmeye başladı.
FİNAL NE ZAMAN?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 21 Nisan'da 46. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Haftaya ramazan bayramı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayacak olan dizi 21 Nisan'da ekrana gelecek 46. bölümde final yapacak.
Kızıl Goncalar Oyuncuları
Kızıl Goncalar dizisinin oyuncuları arasında; Özcan Deniz, Özgü Namal,Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.
(Fotoğraflar: NOW TV, Instagram)