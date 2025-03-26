SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kızıl Goncalar'ın fişi çekildi! 3. sezon iptal: O tarihte final yapacak

2. sezonuyla ekrana gelen ancak zamanla izleyici kaybeden "Kızıl Goncalar" dizisi final yapıyor. Ömür Atay'ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin'in senaryosunu yazdığı ve Gold Film tarafından yapımı üstlenilen dizi dün akşam 43. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki Kızıl Goncalar ne zaman final yapacak? İşte son bölüm tarihi!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 11:51 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 11:51
Kızıl Goncalar’ın fişi çekildi! 3. sezon iptal: O tarihte final yapacak

Son yılların en eleştirilen projelerinden biri olan "Kızıl Goncalar," Gold Film'in imzasıyla ekrana veda ediyor. İki sezonluk bir plan dahilinde çekilen ve başından beri belirli bir sonla kurgulanan dizinin hikayesi sona eriyor. Ancak geriye sadece gölgelerde kalan bir final ve birçok soru işareti kalıyor.

Kızıl Goncalar’ın fişi çekildi! 3. sezon iptal: O tarihte final yapacak

Bir Hüsran: Heyecan Yaratamayan Senaryo ve Karakter Gelişimindeki Hüsran

Ömür Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği, Şükrü Necati Şahin'in yazdığı senaryonun dizinin başarısını pekiştiremediği ortada.

Kızıl Goncalar’ın fişi çekildi! 3. sezon iptal: O tarihte final yapacak

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, baş karakterlerin eksikliği ve hikaye bağlamındaki zayıflıkların diziye dair beklentileri düşürdüğü ileri sürüldü.

Kızıl Goncalar’ın fişi çekildi! 3. sezon iptal: O tarihte final yapacak

"Kızıl Goncalar" birçok televizyon dizisi gibi başlangıçta ilgi çekerken ilerledikçe izleyicisinin ilgisini kaybetmeye başladı.

Kızıl Goncalar’ın fişi çekildi! 3. sezon iptal: O tarihte final yapacak

FİNAL NE ZAMAN?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 21 Nisan'da 46. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Kızıl Goncalar’ın fişi çekildi! 3. sezon iptal: O tarihte final yapacak

Haftaya ramazan bayramı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayacak olan dizi 21 Nisan'da ekrana gelecek 46. bölümde final yapacak.

Kızıl Goncalar’ın fişi çekildi! 3. sezon iptal: O tarihte final yapacak

Kızıl Goncalar Oyuncuları

Kızıl Goncalar dizisinin oyuncuları arasında; Özcan Deniz, Özgü Namal,Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

Kızıl Goncalar’ın fişi çekildi! 3. sezon iptal: O tarihte final yapacak

(Fotoğraflar: NOW TV, Instagram)