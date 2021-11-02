Bebeğinin cinsiyetini Esra Erol’da öğrendi! Zihinsel engelli Gülseren ‘Karnımdaki bebeği istemiyorum’ demişti kalp atışlarını duyunca...

Ümit Aslan, . 4,5 aylık hamile olan yüzde 50 engelli kızı Gülseren Apaydın'ın eve dönmesi için Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti. Esra Erol'un ulaştığı Gülseren, canlı yayına çıkaran annesi ile yüzleşti ve "Ailemi de eşimi de karnımdaki bebeği de istemiyorum" dedi.