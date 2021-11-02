Bebeğinin cinsiyetini Esra Erol’da öğrendi! Zihinsel engelli Gülseren ‘Karnımdaki bebeği istemiyorum’ demişti kalp atışlarını duyunca...
Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında duygusal anlar yaşandı. 4,5 aylık hamile olan yüzde 50 engelli Gülseren Apaydın, bebeğinin cinsiyetini canlı yayında ilk kez öğrendi. Esra Erol ve ekibi tarafından doktora götürülen genç kadın, bebeğinin kalp atışını duyunca ise gözyaşlarına boğuldu. Dünkü yayında "Karnımdaki bebeği istemiyorum" ifadelerini kullanan Gülseren, karar değiştirerek "Onu asla bırakmayacağım" dedi. İşte o anlar...
02.11.2021 19:28
- Son Güncelleme: 02.11.2021 19:47
Ümit Aslan, . 4,5 aylık hamile olan yüzde 50 engelli kızı Gülseren Apaydın'ın eve dönmesi için Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti. Esra Erol'un ulaştığı Gülseren, canlı yayına çıkaran annesi ile yüzleşti ve "Ailemi de eşimi de karnımdaki bebeği de istemiyorum" dedi.
BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ
Annesiyle tartışmaları gündeme oturan Gülseren Apaydın, "Doğunca bakmak istemiyorum" dediği bebeğinin cinsiyetini de canlı yayında öğrendi.