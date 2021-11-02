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Bebeğinin cinsiyetini Esra Erol’da öğrendi! Zihinsel engelli Gülseren ‘Karnımdaki bebeği istemiyorum’ demişti kalp atışlarını duyunca...

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında duygusal anlar yaşandı. 4,5 aylık hamile olan yüzde 50 engelli Gülseren Apaydın, bebeğinin cinsiyetini canlı yayında ilk kez öğrendi. Esra Erol ve ekibi tarafından doktora götürülen genç kadın, bebeğinin kalp atışını duyunca ise gözyaşlarına boğuldu. Dünkü yayında "Karnımdaki bebeği istemiyorum" ifadelerini kullanan Gülseren, karar değiştirerek "Onu asla bırakmayacağım" dedi. İşte o anlar...

02.11.2021 19:28 - Son Güncelleme: 02.11.2021 19:47
Bebeğinin cinsiyetini Esra Erol’da öğrendi! Zihinsel engelli Gülseren ‘Karnımdaki bebeği istemiyorum’ demişti kalp atışlarını duyunca...

Ümit Aslan, . 4,5 aylık hamile olan yüzde 50 engelli kızı Gülseren Apaydın'ın eve dönmesi için Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti. Esra Erol'un ulaştığı Gülseren, canlı yayına çıkaran annesi ile yüzleşti ve "Ailemi de eşimi de karnımdaki bebeği de istemiyorum" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bebeğinin cinsiyetini Esra Erol’da öğrendi! Zihinsel engelli Gülseren ‘Karnımdaki bebeği istemiyorum’ demişti kalp atışlarını duyunca...

KIZINI BIRAKMAK İSTEMİYOR
Ümit Hanım ise defalarca üzerine yürüyen Gülseren'den vazgeçmeyeceğini belirterek kızını bırakmak istemediğini vurguladı.

Bebeğinin cinsiyetini Esra Erol’da öğrendi! Zihinsel engelli Gülseren ‘Karnımdaki bebeği istemiyorum’ demişti kalp atışlarını duyunca...

Başarılı sunucu Esra Erol, Gülseren Apaydın'ın ailesinin yanına dönmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bebeğinin cinsiyetini Esra Erol’da öğrendi! Zihinsel engelli Gülseren ‘Karnımdaki bebeği istemiyorum’ demişti kalp atışlarını duyunca...

KARARINI VERDİ
Her fırsatta ailesinin yanına dönmeyeceğini açıklayan Apaydın, bu konudaki son kararını verdi. Genç kadın, "Ailemin yanına dönmeyeceğim" sözlerini kullandı.

Bebeğinin cinsiyetini Esra Erol’da öğrendi! Zihinsel engelli Gülseren ‘Karnımdaki bebeği istemiyorum’ demişti kalp atışlarını duyunca...

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ
Annesiyle tartışmaları gündeme oturan Gülseren Apaydın, "Doğunca bakmak istemiyorum" dediği bebeğinin cinsiyetini de canlı yayında öğrendi.

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