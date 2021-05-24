Milyoner'de sorulan "Bir karıyla bir koca" ile başlayan atasözünün cevabı herkesi şoke etti
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de herkesi şaşırtan bir soru soruldu. Herkesin merakla takip ettiği ve reyting rekorları kıran Milyoner'de yine heyecan doruktaydı. Milyoner'de bir yarışmacıya sorulan "Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusunun cevabı ise hem yarışmacıyı hem de izleyenleri şok etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...
24.05.2021 02:17
- Son Güncelleme: 24.05.2021 02:23