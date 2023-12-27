SON DAKİKA| Müge Anlı Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişme! Bengül'ün yalanı ortaya çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken itiraf Müge Anlı programında geldi. Programa katılan İsa Dumlu arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Olaya ilişkin kan donduran gelişmeler ise devam ediyor. Mustafa'nın eski eşi Bengül Güvenç ile birlikte İsa Dumlu'nun ortağı Yüksel dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Müge Anlı canlı yayında olayın içinde pek çok yalan olduğunu söyledi. İşte detaylar...