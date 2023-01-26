Müge Anlı'daki Nuray Evci ve sevgilisi şaşkına çevirdi! Stüdyoda 'kızımın IQ'su düşük' diyen anne de çileden çıkardı: "Kuzenine tecavüz etmiş birini..."
Müge Anlı'daki Nuray Evci ve kuzeni olan sevgilisi Engin şaşkına çevirdi! Meğer amcasının kızına da tecavüz etmiş... Evci ailesi 25 yaşındaki kızları Nuray Evci'nin 40 yaşındaki kuzeni tarafından kaçırıldığını ifade etmiş ve Müge Anlı'dan yardım istemişti. Nuray ve sevgilisi Müge Anlı canlı yayınına çıktı. Kuzeni tarafından kaçırıldığı iddiasını yalanlayan Nuray, Müge Anlı'ya evleneceğini açıkladı. İkili izleyicileri şaşkına çevirdi. Müge Anlı, "Kuzenine tecavüz etmiş biriyle mi evlenmek istiyorsun Nuray?" dedi, stüdyodaki anne Fadime ise "Kızımın erkek seçiminde IQ'su düşüyor. Ben seni bunun kollarına vermem" diye bağırıp küfür etti ve ardından Anlı'ya "Sen gitme diyeceksin o da gitmeyecek" dedi. Müge Anlı da sonunda çileden çıktı ve, "Annesi sensin kızın. Kuzenine tecavüz etmiş birini evine almasaydın o zaman. Evine televizyon bile almıyorsun ama 5 ay boyunca bu adamı alıyorsun. Kızın 25 yaşında ben ne yapabilirim. Bu da senin kızına verdiğin terbiyeyle alakalı kusura bakma. Senin bacını öldürdüğünü söylediğin adamın dizinde yatamazsın" dedi.
"KUZENİNE TECAVÜZ ETMİŞ BİRİNİ EVİNE ALMASAYDIN"
Müge Anlı'daki Nuray Evci ve sevgilisi şaşkına çevirdi! Stüdyoda 'kızımın IQ'su düşük' diyen anne Fadime de çileden çıkardı.
Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…
Bugün Müge Anlı canlı yayınına katılan Nuray Evci ve sevgilisi Engin herkesi şaşkına çevirdi.
Amcasının kızının yaşadıklarını yaşayan Nuray Evci'ye Müge Anlı, "Kuzenine tecavüz etmiş biriyle evlenmek mi istiyorsun Nuray?" sorusunu yöneltti.
15 yaşındaki Nuray sevdiğini söyleyince anne Fadime çileden çıktı. Müge Anlı bu kez de Engin'e, "Sen neden dünyada kadın kalmamış gibi kuzenlerine sataşıyorsun?" sorusunu yöneltti.