Acun Ilıcalı zaten üstünü çizmişti ama pes Demet Özdemir... Doğduğun Ev Kaderindir artık izleyiciyi de yıldırdı 'yeter artık!'

Mehdi, büyük bir değişim geçirerek ilk bölümlerdeki samimi ve iyi adam profilini bir kenara bıraktı ve artık kötü bir adam olarak uzun bir süre hikayede yer aldı. Ancak Mehdi, geçtiğimiz haftalarda diziye veda etti ve bununla birlikte dizinin başrollerinde Demet Özdemir ile birlikte Engin Öztürk yer almaya başladı. Ancak İbrahim Çelikkol henüz diziden ayrılmadan önce, izleyicilerin dizide çokça eleştirdiği bir durum vardı. O da Zeynep'in, kendisine iyi davranan ve aşık olmaya başladığı Barış'a giderken Mehdi yüzünden arada kalmasıydı. İzleyiciler artık bu ikilem yüzünden çileden çıkmaya başlayınca, dizinin senaryo ekibi hikayeye beklenen müdahaleyi yaptı ancak birçok izleyici bunun için çok geç kalındığını düşünüyor.