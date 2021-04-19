Acun Ilıcalı zaten üstünü çizmişti ama pes Demet Özdemir... Doğduğun Ev Kaderindir artık izleyiciyi de yıldırdı 'yeter artık!'
Dedikodular arttı arttı ve sonunda gerçek oldu... Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün üstlendiği, kısa bir süre önce İbrahim Çelikkol'un vedasının gerçekleştiği Doğduğun Ev Kaderindir'in finali kesinleşmişti. Kalan son bölümlerde izleyici Doğduğun Ev Kaderindir'le güzel bir şekilde vedalaşmak isterken çileden çıkarıyor. Özellikle Demet Özdemir'in canlandırdığı Zeynep karakteri eleştiri oklarının odağında.
Çarşamba akşamları TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşmakta olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, çarpıcı gelişmeler ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Ancak dizinin ilk bölümlerinde yakaladığı büyük çıkış, sonlara doğru artık azalmaya başladı. Zira dizinin hikayesinde yaşanan birçok değişim, seyircilerin çok da istemediği yönlerde gerçekleşti.
Dizinin başrollerinde yakın bir zamana kadar Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol bulunuyordu. Dizide Demet Özdemir'in canlandırdığı "Zeynep" karakteri ile İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı "Mehdi" karakterleri arasındaki aşk ilişkisinde yaşanan değişimler ve daha çok Mehdi'nin geçirdiği değişimler, dizinin son bölümlerine doğru ana hikaye haline gelmişti.
Mehdi, büyük bir değişim geçirerek ilk bölümlerdeki samimi ve iyi adam profilini bir kenara bıraktı ve artık kötü bir adam olarak uzun bir süre hikayede yer aldı. Ancak Mehdi, geçtiğimiz haftalarda diziye veda etti ve bununla birlikte dizinin başrollerinde Demet Özdemir ile birlikte Engin Öztürk yer almaya başladı. Ancak İbrahim Çelikkol henüz diziden ayrılmadan önce, izleyicilerin dizide çokça eleştirdiği bir durum vardı. O da Zeynep'in, kendisine iyi davranan ve aşık olmaya başladığı Barış'a giderken Mehdi yüzünden arada kalmasıydı. İzleyiciler artık bu ikilem yüzünden çileden çıkmaya başlayınca, dizinin senaryo ekibi hikayeye beklenen müdahaleyi yaptı ancak birçok izleyici bunun için çok geç kalındığını düşünüyor.
Dizinin şu ana kadar 39 bölümü geride kaldı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 40. ve yeni bölümü 21 Nisan akşamında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yeni bölüm fragman görüntülerinde Zeynep'in Barış'a söylediği "Seni benim karşıma yüzüm gülsün diye çıkarmış. Ben bunu daha yeni anladım" sözleri, izleyicilerin "Nihayet Zeynep" yorumlarını yapmasına neden oldu.