Milyoner'de 5000 TL'lik 'Geometri faciası'! Yarışmacı o soruya öyle bir cevap verdi ki...
Atv ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine doruktaydı. Milyonların severek takip ettiği Milyoner'de bir yarışmacıya sorulan 'Eğer tüm kenarları eşit uzunluktaysa iç açıları dik açı olamaz tanımı hangisi için geçerli değildir?' sorusuna yarışmacının verdiği yanıt herkesi şoke etti. İşte Kim Milyoner Olma İster'de sorulan sorular ve yanıtları...
22.08.2021 01:45
- Son Güncelleme: 22.08.2021 01:46