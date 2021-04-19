14. bölümde heyecan dorukta! Maraşlı ve Necati’nin kanlı yüzleşmesi…

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Maraşlı dizisi ATV ekranlarında bu akşam izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Aline Boz ile Burak Deniz'in paylaştığı dizinin yeni bölümünde haftalardır beklenen an geldi. Heyecan dolu bölümde Maraşlı ve Necati yüzleşecek. Aziz, İlhan'ın bulaştığı karanlık işlerin ortaya çıkmasından endişe edecek ve tüm aileyi yurtdışında yeni bir hayat kurmak için kaçmaya ikna etmeye çalışacak. Necati, bu planı bozmak için izleyenleri şoke edecek bir hamle yapacak! Peki Maraşlı 14. bölümde neler yaşanacak? İşte Maraşlı yeni bölümünden ipuçları…