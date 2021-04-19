14. bölümde heyecan dorukta! Maraşlı ve Necati’nin kanlı yüzleşmesi…
Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Maraşlı dizisi ATV ekranlarında bu akşam izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Aline Boz ile Burak Deniz'in paylaştığı dizinin yeni bölümünde haftalardır beklenen an geldi. Heyecan dolu bölümde Maraşlı ve Necati yüzleşecek. Aziz, İlhan'ın bulaştığı karanlık işlerin ortaya çıkmasından endişe edecek ve tüm aileyi yurtdışında yeni bir hayat kurmak için kaçmaya ikna etmeye çalışacak. Necati, bu planı bozmak için izleyenleri şoke edecek bir hamle yapacak! Peki Maraşlı 14. bölümde neler yaşanacak? İşte Maraşlı yeni bölümünden ipuçları…
Heyecan dolu bölümde Aziz, İlhan'ın bulaştığı karanlık işlerin ortaya çıkmasından endişe edecek ve tüm aileyi yurtdışında yeni bir hayat kurmak için kaçmaya ikna etmeye çalışacak. Necati, bu planı bozmak için izleyenleri şoke edecek bir hamle yaparken Maraşlı, Mahur'u görmek için geldiği evde Necati'yle yüzleşecek.
YÜZLEŞME KANLI BİTECEK!
Uzun süredir iz peşinde olan Maraşlı, tüm parçaları birleştirerek hainin Necati olduğundan emin olacak. Maraşlı, bugüne kadar tüm başına gelenlerin hesabını Necati'ye sorarken, Necati de çok büyük itiraflarda bulunacak. Soluk soluğa izlenecek bölümde duydukları karşısında intikam almaya kararlı Maraşlı ve Necati'nin restleşmesi kanlı bitecek.
14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır. Necati'nin ise başka planları vardır. İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler. Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler.