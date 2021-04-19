RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman'a 'elveda' dedi giderken istediğiyle kimsede gözyaşı bırakmadı! İzleyicinin ayrılıktan yana gönlü razı değil

Çarşamba akşamlarının tartışmasız lideri Kuruluş Osman senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin vazgeçilmezi. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizide kadro sık sık yen isimlerle güçlendirilirken haliyle vedalarda kaçınılmaz oluyor. Bunlardan bir tanesi de Ragıp Savaş oldu. Usta oyuncu veda mesajında öyle bir şey istedi ki gözyaşları sel oldu.

19.04.2021 16:23 - Son Güncelleme: 19.04.2021 16:23
Kuruluş Osman'a 'elveda' dedi giderken istediğiyle kimsede gözyaşı bırakmadı! İzleyicinin ayrılıktan yana gönlü razı değil

ATV ekranlarında Çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşmakta olan, Bozdağ Film imzası ile ekranlara gelen ve ikinci sezonunda reytinglerde sürekli olarak zirveye oynamayı başaran Kuruluş Osman dizisi, büyük ve beklenmedik bir veda ile izleticilerini sarstı.

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Kuruluş Osman'a 'elveda' dedi giderken istediğiyle kimsede gözyaşı bırakmadı! İzleyicinin ayrılıktan yana gönlü razı değil

Türkiye'de dönem filmleri, özellikle de tarihi kurgu türündeki dönem filmleri, çoğu zaman izleyiciler tarafından fazlasıyla seviliyor. Bunun birçok örneği son yıllarda televizyon ekranlarında görüldü. Muhteşem Yüzyıl dizisi, Kösem Sultan dizisi, Diriliş Ertuğrul dizisi, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ve Kuruluş Osman dizisi gibi birçok dizi, ekranlara gelmeye başladığı ilk günden sonra yayınlandığı süre boyunca reytinglerde başarılı sonuçlar elde etmeyi başardı.

Kuruluş Osman'a 'elveda' dedi giderken istediğiyle kimsede gözyaşı bırakmadı! İzleyicinin ayrılıktan yana gönlü razı değil

Ancak bu konuda Kuruluş Osman dizisini, diğerlerinden ayıran bir özellik var. Yıllar önce TRT 1 ekranlarında yayınlanan, başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı ve reytinglerde rekorlar kıran Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra, Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında bir devam dizisi gibi ekranlara geliyor.

Kuruluş Osman'a 'elveda' dedi giderken istediğiyle kimsede gözyaşı bırakmadı! İzleyicinin ayrılıktan yana gönlü razı değil

Bu sebeple de ayrıca ilgi duyulan Kuruluş Osman dizisi, reytinglerde iyi sonuçlar almaya devam ederken, dizide Dündar Bey karakterini canlandıran Ragıp Savaş, Bozdağ Film'in Youtube kanalında yaptığı açıklamalar ile dizinin sevenlerini üzdü.

Kuruluş Osman'a 'elveda' dedi giderken istediğiyle kimsede gözyaşı bırakmadı! İzleyicinin ayrılıktan yana gönlü razı değil

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı "Dündar Bey" karakteri ile başarılı performanslar ortaya koyan başarılı oyuncu Ragıp Savaş, canlandırdığı karakterle ve genel olarak Kuruluş Osman dizisiyle ilgili fikirlerini, Bozdağ Film'in Youtube kanalında yaptığı açıklamalar ile gündeme getirdi.