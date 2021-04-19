Kuruluş Osman'a 'elveda' dedi giderken istediğiyle kimsede gözyaşı bırakmadı! İzleyicinin ayrılıktan yana gönlü razı değil
Çarşamba akşamlarının tartışmasız lideri Kuruluş Osman senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin vazgeçilmezi. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizide kadro sık sık yen isimlerle güçlendirilirken haliyle vedalarda kaçınılmaz oluyor. Bunlardan bir tanesi de Ragıp Savaş oldu. Usta oyuncu veda mesajında öyle bir şey istedi ki gözyaşları sel oldu.
Türkiye'de dönem filmleri, özellikle de tarihi kurgu türündeki dönem filmleri, çoğu zaman izleyiciler tarafından fazlasıyla seviliyor. Bunun birçok örneği son yıllarda televizyon ekranlarında görüldü. Muhteşem Yüzyıl dizisi, Kösem Sultan dizisi, Diriliş Ertuğrul dizisi, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ve Kuruluş Osman dizisi gibi birçok dizi, ekranlara gelmeye başladığı ilk günden sonra yayınlandığı süre boyunca reytinglerde başarılı sonuçlar elde etmeyi başardı.
Ancak bu konuda Kuruluş Osman dizisini, diğerlerinden ayıran bir özellik var. Yıllar önce TRT 1 ekranlarında yayınlanan, başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı ve reytinglerde rekorlar kıran Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra, Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında bir devam dizisi gibi ekranlara geliyor.