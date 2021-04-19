Kuruluş Osman'a 'elveda' dedi giderken istediğiyle kimsede gözyaşı bırakmadı! İzleyicinin ayrılıktan yana gönlü razı değil

Çarşamba akşamlarının tartışmasız lideri Kuruluş Osman senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin vazgeçilmezi. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizide kadro sık sık yen isimlerle güçlendirilirken haliyle vedalarda kaçınılmaz oluyor. Bunlardan bir tanesi de Ragıp Savaş oldu. Usta oyuncu veda mesajında öyle bir şey istedi ki gözyaşları sel oldu.

19.04.2021 16:23 - Son Güncelleme: 19.04.2021 16:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





