Müge Anlı Yusuf Kavuk'a ne oldu? Sıcak gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Son durum ne?

Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un kaybı nedeniyle ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Alaçatı'da aşçılık yaparken Derya Altun ile tanışan Kavuk'tan uzun süreden beridir haber alınamıyordu. Yusuf'un kaybına ilişkin tüm şüpheler sevgilisi olduğu iddia edilen Derya ve Derya'nın sevgilisi olduğu düşünülen Harun'a çevrilmiş durumdaydı. Olaya ilişkin bugün yeni gelişmeler yaşandı. Yusuf Kavuk bulundu mu, son durum ne, yeni gelişmeler neler? Müge Anlı, tüm detayları canlı yayında açıkladı. İşte tüm yaşananlar...
Müge Anlı'da uzun süredir gündemi meşgul eden Yusuf Kavuk olayında yeni gelişmeler yaşandı. Yusuf Kavuk'un abisi Vedat Kavuk olay hakkında bir gazeteci titizliği ile yaptığı çalışmaları Müge Anlı'ya sundu. Konu hakkında ortaya yeni deliller çıktı. Bu delillerle beraber de gözaltılar yaşandı. İşte, Yusuf Kavuk olayında ayrıntılar...
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Müge Anlı, canlı yayında Yusuf Kavuk'un kaybına ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen gözaltılarda; Yusuf Kavuk'un sevgilisi olduğu bilinen Derya Altun, Derya Altun'un annesi ve kız kardeşi, Yusuf Kavuk'un son görüştüğü kişi olan Harun Ateş ve Harun Ateş'in kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İLİŞKİLERİNİ KABUL ETTİLER
Canlı yayında geçen bilgiye göre; Derya Altun ile Harun Ateş aralarındaki ilişkiyi kabul ettiler.