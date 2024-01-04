Müge Anlı Yusuf Kavuk'a ne oldu? Sıcak gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Son durum ne?

Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un kaybı nedeniyle ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Alaçatı'da aşçılık yaparken Derya Altun ile tanışan Kavuk'tan uzun süreden beridir haber alınamıyordu. Yusuf'un kaybına ilişkin tüm şüpheler sevgilisi olduğu iddia edilen Derya ve Derya'nın sevgilisi olduğu düşünülen Harun'a çevrilmiş durumdaydı. Olaya ilişkin bugün yeni gelişmeler yaşandı. Yusuf Kavuk bulundu mu, son durum ne, yeni gelişmeler neler? Müge Anlı, tüm detayları canlı yayında açıkladı. İşte tüm yaşananlar...