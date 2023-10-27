SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan cinayetinde sır perdesini araladı! Katil bulundu mu? 16 yaşındaki kardeş Nazmiye gözaltında

Müge Anlı, Nevrigül Alan olayını ele almaya devam ediyor. Bursa'da çocuğunu almak için evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Nevrigül Alan'ın cansız bedeni, 47. günde bir çiftçi tarafından zeytinlikte bulundu. Programın bugünkü bölümünde Bursa'da hareketli saatler yaşandı. Nevrigül'ün son görüştüğü kişiler olan Fatih, Hakan, Barış ve Doğan gözaltına alındı. Öte yandan Nevrigül'ün hamile olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Gelen son dakika haberine göre ablasının para karşılığında erkeklerle ilişkiye girdiğini itiraf eden 16 yaşındaki Nazmiye de gözaltına alındı. İşte detaylar...