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SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan cinayetinde sır perdesini araladı! Katil bulundu mu? 16 yaşındaki kardeş Nazmiye gözaltında

Müge Anlı, Nevrigül Alan olayını ele almaya devam ediyor. Bursa'da çocuğunu almak için evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Nevrigül Alan'ın cansız bedeni, 47. günde bir çiftçi tarafından zeytinlikte bulundu. Programın bugünkü bölümünde Bursa'da hareketli saatler yaşandı. Nevrigül'ün son görüştüğü kişiler olan Fatih, Hakan, Barış ve Doğan gözaltına alındı. Öte yandan Nevrigül'ün hamile olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Gelen son dakika haberine göre ablasının para karşılığında erkeklerle ilişkiye girdiğini itiraf eden 16 yaşındaki Nazmiye de gözaltına alındı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 12:38 Güncelleme 27 Ekim 2023, 17:49
SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan cinayetinde sır perdesini araladı! Katil bulundu mu? 16 yaşındaki kardeş Nazmiye gözaltında 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Nevrigül Alan cinayeti hakkında araştırmalar devam ediyor. Aylardır kayıp olan Alan için son dakika gelişmeleri canlı yayında belli olurken, Bursa'da hareketli dakikalar yaşandı.

SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan cinayetinde sır perdesini araladı! Katil bulundu mu? 16 yaşındaki kardeş Nazmiye gözaltında 2

Müge anlı canlı yayında Nevrigül Alan'ın son görüştüğü kişilerin emniyete götürüldüğünü duyurdu.

SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan cinayetinde sır perdesini araladı! Katil bulundu mu? 16 yaşındaki kardeş Nazmiye gözaltında 3

Emniyete götürülen, Doğan, Fatih, Hakan ve Barış'ın davranışları dikkat çekti.

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