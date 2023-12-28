SON DAKİKA| Müge Anlı Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişme! İsa Dumlu itiraf etti: Cinayeti kendi başıma işlemedim

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken itiraf Müge Anlı programında geldi. Programa katılan İsa Dumlu arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Olaya ilişkin kan donduran gelişmeler ise devam ediyor. Mustafa'nın eski eşi Bengül Güvenç ile birlikte İsa Dumlu'nun ortağı Yüksel geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Müge Anlı canlı yayında 3 kişinin adliyeye sevk edildiğini belirtti. İsa verdiği ilik ifadeyi değiştirerek cinayeti kendi başına işlemediğini ve suç ortağı olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ve Tatlı Sert'te kayıplar bulunmaya cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Adana Kozan ilçesinde kaybolan 35 yaşında evli ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan 13 Aralık Çarşamba günü arkadaşlarının iş yerinde göründükten bu yana haber alınamıyordu.
13 Aralık günü ailesi ve eski eşi Bengül Güvenç, Mustafa Hakkulu'nu aramak için Müge Anlı stüdyolarına geldi. Bengül Hanım, eski eşinin kaybına ilişkin şüphelerin kendi üzerine yoğunlaştığını, suçlanmak istemediği için Müge Anlı stüdyolarına geldiğini açıklamıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'dan gelen acı haberi Müge Anlı canlı yayında duyurmuştu. Anlı Hakkulu'nun dere yatağında başından tabancayla vurulmuş halde cansız bedeni bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, itiraf Müge Anlı programında geldi. Programa katılan İsa Dumlu arkadaşını öldürdüğünü açıkladı. İsa Dumlu'nun cinayet itirafının ardından Mustafa'nın eski eşi Bengül ve İsa'nın ortağı Yüksel de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.