22 yıldır 1 kırışıklık bile yok! Ekmek Teknesi'nin Lan Jale'si Esin Civangil güzelliğiyle hayran bıraktı! "Kimse beni 42 yaşında olduğuna inandıramaz..."

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Ekmek Teknesi, 16 Kasım 2002'de yayın hayatına başlayarak milyonlarca izleyiciye dokunmayı başardı. Hasan Kaçan, Esin Civangil, Kadir Çöpdemir, Cem Kılıç ve Savaş Dinçel gibi birbirinden başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizi, 20 yıl geçse de hafızalardaki tahtını koruyor. Oyunculuk kariyerine Ekmek Teknesi dizisiyle adım atan Esin Civangil ise Lan Jale karakteriyle televizyon dünyasında tanındı. Fırıncı Nusret'in kızı Jale olarak izleyicilerle buluşan Civangil, performansıyla büyük beğeni topladı.