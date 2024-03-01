22 yıldır 1 kırışıklık bile yok! Ekmek Teknesi'nin Lan Jale'si Esin Civangil güzelliğiyle hayran bıraktı! "Kimse beni 42 yaşında olduğuna inandıramaz..."

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Ekmek Teknesi, 16 Kasım 2002'de yayın hayatına başlayarak milyonlarca izleyiciye dokunmayı başardı. Hasan Kaçan, Esin Civangil, Kadir Çöpdemir, Cem Kılıç ve Savaş Dinçel gibi birbirinden başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizi, 20 yıl geçse de hafızalardaki tahtını koruyor. Oyunculuk kariyerine Ekmek Teknesi dizisiyle adım atan Esin Civangil ise Lan Jale karakteriyle televizyon dünyasında tanındı. Fırıncı Nusret'in kızı Jale olarak izleyicilerle buluşan Civangil, performansıyla büyük beğeni topladı.
Esin Civangil, 1982 Kocaeli İzmit doğumlu ünlü bir Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine Ekmek Teknesi dizisiyle adım atan Civangil, Lan Jale karakteriyle televizyon dünyasında tanındı. Fırıncı Nusret'in kızı Jale olarak izleyicilerle buluşan Civangil, performansıyla büyük beğeni topladı.
Ekmek Teknesi'nin ardından Gönül Hırsızı, Cesaretin Var Mı Aşka, Arka Sıradakiler, Pusat, Mavi Rüya ve Felek Ne Demek gibi önemli projelerde yer aldı. Farklı karakterlere başarıyla hayat veren Civangil, geniş bir hayran kitlesi edindi.
2014 yılında Güzel Köylü dizisinde Gizem Karaca ile başrolü paylaşan Esin Civangil, Kamuran karakteriyle adından sıkça söz ettirdi. Ayrıca, 2008 yılında Kadri'nin Götürdüğü Yere Git adlı filmle sinemaya adım atmıştır.