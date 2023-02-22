22 Şubat Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TV8, TRT1 YAYIN AKIŞI! Bu akşam yeni bölümler yayınlanacak mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, O Kız, Survivor...
22 Şubat 2023 Çarşamba TV yayın akışı ve bu akşam diziler yayınlanacak mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası diziler yayına ara verdi. Bu hafta ise yeni bölümlerin yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında araştırmalar hızlandı. Birçok dizi yayın hayatına bu hafta geri dönecek. İşte Kanal D, Show TV, TRT1, Fox TV, ATV, TV8, Star TV yayın akışı ve ekrana gelecek diziler...
22 Şubat 2023 Çarşamba TV yayın akışı hakkında araştırmalar hızlandı. akşamı Kanal D'de O Kız dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken TRT1'de Kesişme: İyi ki Varsın Eren, Fox TV'de ise 7. Koğuştaki Mucize isimli yerli sinema filmleri seyirciyle buluşacak. Show TV'de arka arkaya Kılıç Savaşları 2 ve Akılalmaz isimli yabancı sinema filmleri ekranlarda olacak. Peki, bu akşam diziler yayınlanacak mı? İşte 22 Şuat 2023 yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Ateş Kuşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
22:30 Ateş Kuşları
01:00 Kardeşlerim
03:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
09:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Kılıç Savaşları 2
21:45 Yabancı Sinema Akılalmaz
23:45 Yabancı Sinema Kılıç Savaşları 2
01:30 Yabancı Sinema Akılalmaz
03:30 Baba