22 Şubat Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TV8, TRT1 YAYIN AKIŞI! Bu akşam yeni bölümler yayınlanacak mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, O Kız, Survivor...

22 Şubat 2023 Çarşamba TV yayın akışı hakkında araştırmalar hızlandı. akşamı Kanal D'de O Kız dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken TRT1'de Kesişme: İyi ki Varsın Eren, Fox TV'de ise 7. Koğuştaki Mucize isimli yerli sinema filmleri seyirciyle buluşacak. Show TV'de arka arkaya Kılıç Savaşları 2 ve Akılalmaz isimli yabancı sinema filmleri ekranlarda olacak. Peki, bu akşam diziler yayınlanacak mı? İşte 22 Şuat 2023 yayın akışı...