Ben Bu Cihana Sığmazam 62. bölümde heyecan dorukta: Ok yaydan çıktı! Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...

Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü nefes kesecek. Başrolünde Oktay Kaynarca'nmın yer aldığı dizinin yeni bölümünde Taziyev'in namlusundan çıkan kurşun olayların seyrini tamamen değiştirecek ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte yeni bölümden detaylar...
Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Leyla, Ömer'in vurulması ile birlikte karnındaki çocuğu ve kaderiyle baş başa kalır. Cezayir onları kurtarmak için zamana karşı yarışır.
Leyla ve Ömer'in durumu merak konusu olurken, Cezayir yaptıklarının bedelini ödetmek için Gedikali'nin peşine düşer.