Ben Bu Cihana Sığmazam 62. bölümde heyecan dorukta: Ok yaydan çıktı! Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...

Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü nefes kesecek. Başrolünde Oktay Kaynarca'nmın yer aldığı dizinin yeni bölümünde Taziyev'in namlusundan çıkan kurşun olayların seyrini tamamen değiştirecek ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte yeni bölümden detaylar...