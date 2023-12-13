Müge Anlı’daki Sıdıka Çelik olayıyla ilgili yeni gelişme! Kan donduran görüntülere ulaşıldı! Kız kardeşi cinayeti itiraf etti! Kayınvalide hakkında yakalama kararı

1 8 Ocak'ta Konya Ilgın'daki evinde başından vurulmuş halde bulunan Sıdıka Çelik, 2 Temmuz'da hayatını kaybetti. Müge Anlı ve ekibi, "Sıdıka Çelik intihar mı etti yoksa öldürüldü mü?" sorunun cevabını ararken kan donduran olayda yeni gelişmeler yaşandı.

2 3 çocuk annesi 24 yaşındaki Sıdıka Çelik, 6 yıldır Ümit Çelik'le evliydi. iddialara göre genç çiftin arasına Gamze adında bir kadın girdi. Bu olayı öğrenmesinin ardından Sıdıka, eşi ve onun sevgilisiyle büyük bir kavgaya tutuştuktan sonra başından vurulmuş halde bulundu. 7 ay boyunca hastanede yaşam savaşı veren genç kadın, ölmeden önce neler olduğunu çekilen bir video ile anlattı. Samet Bey'in yayına gönderdiği videoda, Sıdıka Çelik'in sorulan sorulara mimikleriyle cevap verdiği, kendisini eşi Ümit'in vurduğunu söylediği ortaya çıktı.