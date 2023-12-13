Müge Anlı’daki Sıdıka Çelik olayıyla ilgili yeni gelişme! Kan donduran görüntülere ulaşıldı! Kız kardeşi cinayeti itiraf etti! Kayınvalide hakkında yakalama kararı

Konya'da 8 Ocak'ta başından vurulup yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik'in katilini aramak için annesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Anne Nurcan Hanım, kızını damadı Ümit'in öldürdüğünü ifade ederek, intihar süsü verildiğini iddia etti. Ümit'in Sıdıka Çelik vefat ettikten sonra Gamze isimli bir kadın ile dans videoları paylaşması ve pasta yiyerek kutlama yaptığı görüntüler şaşkınlık yaratırken, Sıdıka Çelik'in hastanedeki ifadesinde mimiklerini kullanarak kendisin vuran kişinin Ümit olduğunu söylediği ortaya çıktı. Öte yandan Sıdıka'nın kayınvalidesi Navruz'un kız kardeşi Necla Hanım, yayına bağlanarak Navruz'un kendisine cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Yayınında konuşulanları ihbar kabul eden savcılık kayınvalide Navruz Çelik için harekete geçti. İşte son yaşanan gelişmeler....
8 Ocak'ta Konya Ilgın'daki evinde başından vurulmuş halde bulunan Sıdıka Çelik, 2 Temmuz'da hayatını kaybetti. Müge Anlı ve ekibi, "Sıdıka Çelik intihar mı etti yoksa öldürüldü mü?" sorunun cevabını ararken kan donduran olayda yeni gelişmeler yaşandı.
3 çocuk annesi 24 yaşındaki Sıdıka Çelik, 6 yıldır Ümit Çelik'le evliydi. iddialara göre genç çiftin arasına Gamze adında bir kadın girdi. Bu olayı öğrenmesinin ardından Sıdıka, eşi ve onun sevgilisiyle büyük bir kavgaya tutuştuktan sonra başından vurulmuş halde bulundu. 7 ay boyunca hastanede yaşam savaşı veren genç kadın, ölmeden önce neler olduğunu çekilen bir video ile anlattı. Samet Bey'in yayına gönderdiği videoda, Sıdıka Çelik'in sorulan sorulara mimikleriyle cevap verdiği, kendisini eşi Ümit'in vurduğunu söylediği ortaya çıktı.
"METRESSİN"
Yayına bağlanan izleyciler, Sıdıka Çelik'in kocası Ümit ile sevgilisi Gamze Akkaş'ı tanıştıran kişinin Ümit Çelik'in babası Hakkı Çelik'in sevgilisi Zahide Akkaş olduğunu iddia etti. Hakkında çok sayıda itham bulunan Zahide Akkaş pek çok kişi tarafından 'yuva yıkan kadın' olarak nitelendirildi. Hatta kendisine yönelik metres diyen Müge Anlı'ya çok sinirlenen Zahide Akkaş, yayına bağlanarak ben metres değilim dedi. Kadının bu sözleri üzerine Müge Anlı, "Resmi bir nikahın yoksa metressindir." diyerek cevap verdi.