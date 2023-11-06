1 adam 2 kadın! Müge Anlı'da bir garip olay! Ağlayarak kendisini terk eden sevgilisinin dizlerine kapandı: Volkan seni istiyorum

3 çocuk annesi 42 yaşındaki Gülcan Birgül'den 18 gündür haber alınamıyordu. Gülcan'ın annesi Gönül Hanım soluğu Müge Anlı'da aldı. Müge Anlı,dakikalar içerisinde Gülcan'a ulaştı. Gülcan, yıllarca kocasından şiddet gördüğü için artık dayanamadığını ve sosyal medyadan tanıştığı kişiyle gittiğini, mutlu olduğunu eve dönmeyeceğini söyledi.Kızının bu sözleri karşısında Gönül Hanım," benim kızım saftır kanmıştır" dedi. Gülcan Birgül ve Volkan canlı yayına geldi. Yayında ortaya çıkan gerçeklerin ardından Gülcan, Volkan'ı terk etti. Tüm bunların ardından Volkan'ın bir çocuğunun annesi Melike canlı yayına geldi. Volkan, öz eşinin Meryem olduğunu, Melike'nin ise üvey eşi olduğunu iddia etti. Melike ise tüm bunları yalanlandı. Volkan'ın dizlerine kapanan Melike, kendisiyle birlikte olması için adeta yalvardı. O anlar Müge Anlı ve stüdyodaki tüm izleyenleri hayrete düşürdü.