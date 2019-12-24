Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? iPhone, Samsung, Huawei cihazlarının yurt dışı fiyatı ne kadar?

YURT DIŞI IPHONE FİYATLARI NE KADAR?

Apple'ın ürettiği Iphone'un fiyatları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Öncelikle Iphone 11'in ABD'de ne kadar fiyatla satıldığına göz atalım. Daha sonra ise 1838 TL harç ücreti ile ne kadar olduğunu inceleyelim. İşte detaylar...