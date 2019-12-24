Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? iPhone, Samsung, Huawei cihazlarının yurt dışı fiyatı ne kadar?
Yurt dışından ülkemize getirilen telefonlar pasaportlara kaydedilerek kullanılabiliyor. Birçok telefon yurt dışından getirildiğinde daha uygun fiyatlara elde edilebiliyor. Peki yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? iPhone, Samsung, Huawei cihazlarının yurt dışı fiyatı ne kadar? iPhone, Samsung, Huawei telefonlar yurt dışından getirildiğinde kayıt ücreti ile birlikte kaç paraya mal oluyor?
24.12.2019 10:11
- Son Güncelleme: 24.12.2019 10:11
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