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Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? iPhone, Samsung, Huawei cihazlarının yurt dışı fiyatı ne kadar?

Yurt dışından ülkemize getirilen telefonlar pasaportlara kaydedilerek kullanılabiliyor. Birçok telefon yurt dışından getirildiğinde daha uygun fiyatlara elde edilebiliyor. Peki yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? iPhone, Samsung, Huawei cihazlarının yurt dışı fiyatı ne kadar? iPhone, Samsung, Huawei telefonlar yurt dışından getirildiğinde kayıt ücreti ile birlikte kaç paraya mal oluyor?

24.12.2019 10:11 - Son Güncelleme: 24.12.2019 10:11
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? iPhone, Samsung, Huawei cihazlarının yurt dışı fiyatı ne kadar?

Yurt dışından ülkemize getirilen telefonlar pasaportlara kaydedilerek kullanılabiliyor. Birçok telefon yurt dışından getirildiğinde daha uygun fiyatlara elde edilebiliyor.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? iPhone, Samsung, Huawei cihazlarının yurt dışı fiyatı ne kadar?

Maliyet düşük olduğunda ise yasa dışı telefon satışları artıyor. Haksız rekabet artarken, Türkiye kayıtlı telefon satışlarında esnafın zararı oluyor. 2019 yılında yurt dışı telefon kayıt ücreti 1500 TL olarak uygulanıyordu. Yüzde 22,58 oranında artışla birlikte bu fiyat 1838 TL oldu.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? iPhone, Samsung, Huawei cihazlarının yurt dışı fiyatı ne kadar?

YURT DIŞI IPHONE FİYATLARI NE KADAR?

Apple'ın ürettiği Iphone'un fiyatları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Öncelikle Iphone 11'in ABD'de ne kadar fiyatla satıldığına göz atalım. Daha sonra ise 1838 TL harç ücreti ile ne kadar olduğunu inceleyelim. İşte detaylar...

Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? iPhone, Samsung, Huawei cihazlarının yurt dışı fiyatı ne kadar?

iPhone 11 Pro (64 GB): 999 dolar Kur: 5,94 - TL fiyatı: 5,934 TL

iPhone 11 Pro (256 GB): 1149 dolar - Kur: 5,94 - TL fiyatı: 6825 TL

Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? iPhone, Samsung, Huawei cihazlarının yurt dışı fiyatı ne kadar?

iPhone 11 Pro (512 GB): 1349 dolar - Kur: 5,94 - TL fiyatı: 8013 TL

iPhone 11 (64 GB) 699 dolar - Kur: 5,94 - TL fiyatı: 4,152 TL

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