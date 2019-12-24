GaleriTeknoloji

Facebook'ta 267 milyon kişinin bilgileri tehlike altında! Skandalın detayları ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl Facebook'ta patlak veren Cambridge Analytica skandalı sonucu 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz olarak kişisel verilerin toplandığı ortaya çıkmıştı. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg konuyla ilgili ABD Senatosuna ifade vermişti. Facebook'un adı şimdi de başka bir skandala karıştı. Ortaya çıkan bilgilerde 267 milyon Facebook kullanıcısına ait bilgilerin tehlikede olduğu belirtildi.

24.12.2019 16:27 - Son Güncelleme: 24.12.2019 16:27
Facebook'ta 267 milyon kişinin bilgileri tehlike altında! Skandalın detayları ortaya çıktı

Facebook eski popülerliğini yitirmiş gibi görünse de dünyanın hala en sık kullanılan sosyal medya mecralarından biri.

Facebook'ta 267 milyon kişinin bilgileri tehlike altında! Skandalın detayları ortaya çıktı

Milyonlarca kullanıcısının verilerini izinsiz kullandığı ortaya çıkan ve hakkında dünyanın dört bir yanında hakkında soruşturma yürütülen Facebook ve diğer hizmetlerini ayda en az 2,8 milyar kişi kullanıyor.

Facebook'ta 267 milyon kişinin bilgileri tehlike altında! Skandalın detayları ortaya çıktı

Siber güvenlik araştırmacısı Bob Diachenko'nun Comparitech ile yaptığı araştırma ise 267 milyondan fazla Facebook kullanıcısının verilerinin tehlikede olduğunu ortaya koydu.

Facebook'ta 267 milyon kişinin bilgileri tehlike altında! Skandalın detayları ortaya çıktı

Diachenko, bu kullanıcılara ait telefon numaralarını barındıran korumasız bir veritabanı keşfetti.

Söz konusu veritabanının herhangi bir kimlik doğrulama yöntemiyle korunmadığı için veritabanını keşfeden herhangi biri tarafından rahatlıkla tüm bilgilere erişebileceği belirtiliyor.

Facebook'ta 267 milyon kişinin bilgileri tehlike altında! Skandalın detayları ortaya çıktı

Ancak başka ülkelerden kullanıcılar olduğu da ileri sürülüyor.

Türkiye'de 65-74 yaş arası internet kullanıcıları, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindekilere göre sosyal medyaya daha fazla katılıyor.

Facebook'ta 267 milyon kişinin bilgileri tehlike altında! Skandalın detayları ortaya çıktı

Veritabanında bulunan veriler ise kullanıcılara ait Facebook ID'si, telefon numarası, isim ve zaman damgası gibi bilgilerden oluşuyor.

Kayıtların çoğu ABD'deki Facebook kullanıcılarına ait.

Facebook'ta 267 milyon kişinin bilgileri tehlike altında! Skandalın detayları ortaya çıktı

AB ülkelerinde aynı yaş grubundakiler ise iletişim için sosyal medyadan çok e-postayı kullanıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? iPhone, Samsung, Huawei cihazlarının yurt dışı fiyatı ne kadar?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? iPhone, Samsung, Huawei cihazlarının yurt dışı fiyatı ne kadar?