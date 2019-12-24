Facebook'ta 267 milyon kişinin bilgileri tehlike altında! Skandalın detayları ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl Facebook'ta patlak veren Cambridge Analytica skandalı sonucu 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz olarak kişisel verilerin toplandığı ortaya çıkmıştı. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg konuyla ilgili ABD Senatosuna ifade vermişti. Facebook'un adı şimdi de başka bir skandala karıştı. Ortaya çıkan bilgilerde 267 milyon Facebook kullanıcısına ait bilgilerin tehlikede olduğu belirtildi.

24.12.2019 16:27 - Son Güncelleme: 24.12.2019 16:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





