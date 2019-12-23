İstihbarat yetkilileri uyardı! ToTok isimli programla casusluk yapıyorlar

İlk kez geride bıraktığımız temmuz ayında piyasaya sürülen uygulama, ilk olarak Orta Doğu ülkelerinde popüler oldu. Bölgedeki kullanıcılar, uygulamayı fazlasıyla beğendiler ve bu mobil uygulamayı aktif olarak kullanmaya başladılar. Uygulama, kasım ayına geldiğimizde dünya çapında bir ün kazandı ve sadece kasım ayında, 600 binden fazla indirme aldı. Ancak ABD'li yetkililere göre uygulama, göründüğü kadar masum değil.