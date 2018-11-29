Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu (Küresel ısınmanın etkileri nelerdir?)
Uzay çalışmaları kapsamında gönderilen insan yapımı araçlar... İlk duyduğumuzda, oldukça şahane bir bilimsel gelişme olarak görüyoruz ama şunu bilmiyoruz ki, bu araçlar uzayın bir çöplüğe dönmesine neden oluyor. Yörüngeyi en çok kirleten ülkelerin listesi açıklandı. Ve rapor akıllara 'Çalışmalara devam edilirse bizi neler bekliyor?' sorusunu akıllara getirdi.
29 Kasım 2018 Perşembe, 14:03:56 Güncelleme: 14:43:57
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