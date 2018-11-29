Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu (Küresel ısınmanın etkileri nelerdir?)

Uzay çalışmaları kapsamında gönderilen insan yapımı araçlar... İlk duyduğumuzda, oldukça şahane bir bilimsel gelişme olarak görüyoruz ama şunu bilmiyoruz ki, bu araçlar uzayın bir çöplüğe dönmesine neden oluyor. Yörüngeyi en çok kirleten ülkelerin listesi açıklandı. Ve rapor akıllara 'Çalışmalara devam edilirse bizi neler bekliyor?' sorusunu akıllara getirdi.

29 Kasım 2018 Perşembe, 14:03:56 Güncelleme: 14:43:57
Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu (Küresel ısınmanın etkileri nelerdir?)

DÜNYAYI KİRLETTİĞİMİZ YETMEZMİŞ GİBİ...

Gezegenimizin yörüngesine gönderilen yüzlerce irili ufaklı uzay aracı ve uydunun geride bıraktığı ve Dünya'nın etrafını çevreleyen 'uzay çöplüğü' bilim dünyasının uzun süredir dikkat çektiği bir konu.

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu (Küresel ısınmanın etkileri nelerdir?)

Zira gezegenimizin etrafını saran bu parçalar ciddi tehdit oluşturuyor. Uzay çöplüğüne en çok hangi ülkelerin sebep olduğu ise yayınlanan bir rapor ile ortaya çıktı.

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu (Küresel ısınmanın etkileri nelerdir?)

Söz konusu rapora göre, yörüngede ABD yapımı 4 bin 37 adet hurda bulunuyor. ABD'yi 4 bin 35 ile Rusya izliyor. Bu rakamda SSCB döneminde uzaya gönderilmiş araçlardan kopan parçaların da bulunduğunun altı çizildi.

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu (Küresel ısınmanın etkileri nelerdir?)

Üçüncü sırada 334 parça ile Fransa yer aldı. Diğer ülkelerin uzay çöplüğüne katkıları ise 259 olarak hesaplandı.

Uzay çöplüğünün verdiği zararlardan örnekler şu şekilde...

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu (Küresel ısınmanın etkileri nelerdir?)

Hubble Uzay Teleskobu'nun antenine çarparak yapışmış küçük bir hurda parçası.

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