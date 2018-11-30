NASA 2.6 milyar dolarlık proje ile 2019da Aya gidecek

NASA 2.6 milyar dolarlık proje ile 2019'da Ay'a gidecek
NASA Ay'a geri dönmek için geliştirdiği 2.6 milyar dolar değerindeki projeyi duyurdu. Projenin gerçekleşmesi dahilinde NASA, 2019 yılında Ay'a adım atacak.
NASA 2.6 milyar dolarlık projeyi duyurdu
NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın Ay'da yapılacak deneyler için doğrudan kendi roket ve mekikleriyle yük taşımak yerine özel şirketlerden taşıma hizmeti alacağını açıkladı.
Ay yüzeyinde yapılacak bilimsel deneyler için malzeme ve donanım taşımak üzere özel şirketlerden hizmet alıncağını belirten Bridenstine, NASA'nın şirketlere hizmet için ödeme yapacağı, ulaştırmanın nasıl gerçekleştirileceğinin detaylarına ise şirketlerin karar vereceğini ifade etti.
Halihazırda 9 özel şirketin söz konusu hizmetleri vermeye talip olduğunu kaydeden Bridenstine bu yolu seçmekteki amacın Ay yüzeyinde bilim ve teknoloji deneylerinin mümkün olduğunca hızlı ve az maliyetle yapmak olduğunu vurguladı.
Özel sektör ortaklığının NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) kargo kapsülleri yollamak üzere SpaceX ve Orbital ATK firmalarıyla yürüttüğü ortaklık modelinde uygulanacağı belirtildi.
NVİDİA "AY'A ÇIKILMADI" TEORİSİNE SON NOKTAYI KOYDU
Yaklaşık 4 yıl önce Nvidia, Maxwell GPU teknolojisiyle Ay'a çıkış sürecini simüle etmiş ve bunun stüdyo ortamında çekilmesinin mümkün olmadığını ispatlamıştı.
O dönem bunu GeForce GTX 980 grafik kartıyla gösteren Nvidia, bu kez de TX Real-Time Ray Tracing teknolojosiyle bir çalışma gerçekleştirdi ve aynı sonuca ulaştı.