NASA 2.6 milyar dolarlık proje ile 2019da Aya gidecek

NASA 2.6 milyar dolarlık projeyi duyurdu

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın Ay'da yapılacak deneyler için doğrudan kendi roket ve mekikleriyle yük taşımak yerine özel şirketlerden taşıma hizmeti alacağını açıkladı.

Ay yüzeyinde yapılacak bilimsel deneyler için malzeme ve donanım taşımak üzere özel şirketlerden hizmet alıncağını belirten Bridenstine, NASA'nın şirketlere hizmet için ödeme yapacağı, ulaştırmanın nasıl gerçekleştirileceğinin detaylarına ise şirketlerin karar vereceğini ifade etti.



