NASA 2.6 milyar dolarlık proje ile 2019'da Ay'a gidecek

NASA Ay'a geri dönmek için geliştirdiği 2.6 milyar dolar değerindeki projeyi duyurdu. Projenin gerçekleşmesi dahilinde NASA, 2019 yılında Ay'a adım atacak.

30 Kasım 2018 Cuma, 16:54:10 Güncelleme: 17:11:10
NASA 2.6 milyar dolarlık proje ile 2019da Aya gidecek

NASA 2.6 milyar dolarlık projeyi duyurdu

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın Ay'da yapılacak deneyler için doğrudan kendi roket ve mekikleriyle yük taşımak yerine özel şirketlerden taşıma hizmeti alacağını açıkladı.

Ay yüzeyinde yapılacak bilimsel deneyler için malzeme ve donanım taşımak üzere özel şirketlerden hizmet alıncağını belirten Bridenstine, NASA'nın şirketlere hizmet için ödeme yapacağı, ulaştırmanın nasıl gerçekleştirileceğinin detaylarına ise şirketlerin karar vereceğini ifade etti.


NASA 2.6 milyar dolarlık proje ile 2019da Aya gidecek

Halihazırda 9 özel şirketin söz konusu hizmetleri vermeye talip olduğunu kaydeden Bridenstine bu yolu seçmekteki amacın Ay yüzeyinde bilim ve teknoloji deneylerinin mümkün olduğunca hızlı ve az maliyetle yapmak olduğunu vurguladı.

Özel sektör ortaklığının NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) kargo kapsülleri yollamak üzere SpaceX ve Orbital ATK firmalarıyla yürüttüğü ortaklık modelinde uygulanacağı belirtildi.

NASA 2.6 milyar dolarlık proje ile 2019da Aya gidecek

NASA, "Ay Ticari Yük Hizmetleri" adı verilen proje kapsamındaki hizmetlere 10 yılda toplam 2,6 milyar dolar ödeyecek.

Özel şirketlerin aracılık ettiği ilk seferin insanoğlunun Ay'a ilk kez ayak basışının 50. yıl dönümü olan 2019'da gerçekleşebileceğini belirtiliyor.

NASA 2.6 milyar dolarlık proje ile 2019da Aya gidecek

NVİDİA "AY'A ÇIKILMADI" TEORİSİNE SON NOKTAYI KOYDU

Yaklaşık 4 yıl önce Nvidia, Maxwell GPU teknolojisiyle Ay'a çıkış sürecini simüle etmiş ve bunun stüdyo ortamında çekilmesinin mümkün olmadığını ispatlamıştı.

O dönem bunu GeForce GTX 980 grafik kartıyla gösteren Nvidia, bu kez de TX Real-Time Ray Tracing teknolojosiyle bir çalışma gerçekleştirdi ve aynı sonuca ulaştı.

NASA 2.6 milyar dolarlık proje ile 2019da Aya gidecek

NASA'DAN KOMPLO TEORİLERİNİ SUSTURACAK PAYLAŞIM

NASA, geçtiğimiz hafta neredeyse 50 senedir dillendirilen "ABD Ay'a ayak basmadı" komplo teorisini susturacak bir paylaşımda bulunmuştu

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